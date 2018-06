Margallo, vía libre para machacar a una de las posibles sucesoras de Rajoy: "Ha controlado el CNI, el dinero de Montoro y a los medios de comunicación"

Había comenzado el bombardeo José Manuel García Margallo, en las últimas 48 horas este 5 de junio de 2018, rajando de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Pero desde el mediodía de esta jornada ya tiene vía libre para la caza: el abandono de Rajoy busca sucesores y Margallo no está dispuesto a permitir que Soraya lo sea.

El exministro de Exteriores parece estar cobrándose a base de palos su no renovación en el cargo de la cartera en 2016, cuando le sustituyó, inexplicablemente, Dastis, y todo apuntó siempre a ser una decisión de la Vicepresidencia.

Qué bien guardada la tenía Margallo, que sale ahora con todo el equipo, en las horas más bajas del PP, ya sin Gobierno, sin líder y sin rumbo. Y eso que esta conversación en Telecinco con Ana Rosa Quintana se dio algunas horas antes del adiós de Rajoy:

Yo jamás he tenido nada en contra de la Vicepresidenta... Pero nuestros proyectos políticos no coinciden. Yo soy de tradición escrita, hice un proyecto político completo que se llama 'La convivencia democrática', en donde abordo el problema en Cataluña. Yo no conozco ningún libro suyo, pero sí sé que está de acuerdo con mis tesis. El otro gran elemento que es la compensación social, las pensiones, el poder adquisitivo, la igualdad de géneros en el trabajo, es otro libro que hice... Y en esto tampoco coincidimos. Y en política internacional también escribí un libro gordísimo, un mamotreto, y tampoco hemos coincidido. Entonces sería absurdo que yo me alistase en un ejército que tiene por norma discutir en términos negativos las cosas en las que eso pienso.

No conoce Margallo ningún libro de Soraya, y si lo conociera no le gustaría un pelo, porque hablaría Soraya de todo el poder que ha manejado en estos años y que el exministro ya no se calla:

Que Soraya ha tenido poder es un hecho. Ha tenido el CNI, la información es el arma más poderosa del siglo XXI. Ha controlado la comisión de secretarios de Estado, que es la que da luz verde a los distintos proyectos. Ha controlado el dinero que se asignaba a cada proyecto por su relación estrecha con Montoro, y ha tenido una influencia muy poderosa en los medios de comunicación. Ha tenido la oportunidad de ayudar a reestructurar determinadas deudas y a repartir determinadas licencias. Y sí aquí hay una evidencia es que en todos estos años su figura ha salido inmaculada, mientras que no puedo decir lo mismo que la de Rajoy o de cualquiera de nosotros. Y usted [a Ana Rosa] está en los medios y sabe hasta qué punto ha tenido influencia para distribuir noticias en los distintos medios...

La acusación, por otro lado consabida por todo el mundo, es de las más graves que se ha escuchado a ningún miembro del PP en los últimos años.