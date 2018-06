'Masterchef': El abrasivo Jordi Cruz tiene un rifirrafe antológico con Toni 'Cocinillas'

Jordi Cruz, quien de buena educación y maneras anda cortito, la ha vuelto a montar. Y todo por un 'pichón de foios con bulgur valenciano'.

Este fue el plato que presentó Toni ante el jurado de Masterchef en el programa que La 1 emitió este 4 de junio de 2018 y que se convirtió en detonante de un encontronazo épico con el más desagradable de los 'jueces' del programa de La 1.

Toni se enrocó en defender las posibilidades de un plato que estaba "soso, seco, feo y sin fondo...", según sentenció Samantha Vallejo-Nájera.

La actriz Patricia Montero, exconcursante de Masterchef Celebrity, fue todavía más dura.

"No se puede defender lo indefendible. Cuando hay algo que no se puede comer, tú eres el primero que deberías reconocer que te has equivocado".