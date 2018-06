Situaciones 'albano-dantescas': Fachin revela que Pablo Iglesias le ha bloqueado en Twitter

Las diferencias políticas entre Albano-Dante Fachin, el dimitido secretario general de Podemos en Cataluña, y Pablo Iglesias, son de sobra conocidas.

Pero el líder de la formación morada ha dado un paso más bloqueando a Fachin en Twitter, como el mismo ha denunciado, provocando una situación rocambolesca y recibida con algarabía por los internautas.

Fachin fue elegido dirigente de los podemitas en Cataluña para posteriormente dimitir en el año 2017 por sus diferencias políticas con la cúpula estatal derivadas del proceso independentista, al que mira incluso con más simpatía que el propio Iglesias.

En los últimos tiempos le había criticado en la red social con frecuencia hasta que el 'marqués de Galapagar' ha decidido cortar por lo sano.

