El 'pobre' Echenique se pensaba que iba a tocar ministerio y se ha quedado con cara de bobo: "Esta no era nuestra opción"

Lo dijo Pablo Iglesias en televisión cuando aún siquiera se había votado la moción de censura, que ellos se ofrecían para entrar en un gobierno plural, porque tienen más ganas de tocar poder que de mudarse al chalet de 600.000 euros. Iglesias ni se ruboriza y lo deja muy claro en TV: quiere tocar poder... ¡y de elecciones, ni hablar!

Pero no ha sido posible finalmente, porque Pedro Sánchez ha pasado olímpicamente de los podemitas a la hora de formar su gobierno plenamente socialista... Así que se han quedado otra vez compuestos y sin cargos, y así apareció, con esa cara de bobo del que espera algo que al final no llega, Pablo Echenique en televisión.

Uno de los podemitas más peligrosos, el secretario de organización, se veía ya acariciando alguna de las carteras, quizás la de Igualdad para luego hablar de 'nosotras gobernamos' o cualquier patochada del estilo. Pero este 6 de junio de 2018 Echenique apareció por 'Espejo Público' y ahí se demostró absolutamente apesadumbrado con las primeras decisiones de Pedro Sánchez. Él y los podemitas han pasado del emocionado 'sí se puede' a un amargo "esta no era nuestra opción":

El PSOE no nos ha comunicado nada. Yo creo que la apuesta de Sánchez es clara, un gobierno monocolor. Había la opción de que el gobierno fuera plural, pero ha apostado por uno en el que Podemos no está. Otro tipo de planteamientos son experimentos que creo que no está el país para plantearlos. Creo que no hay ejemplos.