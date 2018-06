TV3 se pone la venda antes de la herida: Rahola tacha a Josep Borrell de "ángel exterminador" de Cataluña

La firmeza de Josep Borrell contra el proceso independentista y - algo que seguramente les duela más contra la campaña de intoxicación de TV3 y demás medios de la corpo indepevictimista - no ha pasado desapercibida para estos medios que se han apresurado a vapulear al veterano político catalán--Carlos Herrera fulmina a la "gentuza" independentista que insultó a Borrell y criticó su nombramiento--.

En las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana Borrell llegó a decir que TV3 era una 'vergüenza nacional' que debía ser sometida al 'control democrático'--Talegón y la coherencia son incompatibles: acribilla a Borrell por ser cañero con el soberanismo cuando antes lo elogió como buena pelota--.

Pilar Rahola en el espacio 'Tot es Mou' del día 5 calificaba a Borrell de 'ángel exterminador' de Cataluña.

"Si ya me molesta que Carmen Calvo, una defensora de los toros, sea vicepresidente, de Borrell ya ni te cuento. Lo de Borrell es un mensaje (...). Pedro Sánchez sólo adelantó el nombre de un ministro. Sólo Borrell, para ponerle en los focos durante 24 horas. ¿Que quería decir con eso? ¡Españoles, no os preocupéis no me he abrazado con los independentistas. Y nos pone a un 'línea dura'. Pone al ángel exterminador, el 'desinfectador', el martillo".