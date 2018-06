Esta comensal 'confiesa': "Me gusta que me den por todos lados"

En primer lugar, porque no tuvo ningún pudor en centrar la conversación en los pechos de su pareja, después de que Isabel le confesara que se había operado: "Todavía está un poco alto, pero bueno...". "¿Estás contenta? ¿Te lo ves natural?, preguntó curioso él a lo que añadió en los totales: "Su pecho sí que me gusta porque va con su personalidad. Habrá que ver los resultados, pero tiene buena pinta", según ecoteuve.

Sin embargo, el tema pechos no se quedó ahí, ya que la joven confesó que aun sentía molestias, así que él, con toda confianza, se ofreció a echarle una mano: "Escucha, si tú necesitas a alguien que te lo masajee con cariño..." "¡Tengo la espalda!", bromeó ella a lo que Guillermo concluyó: "Da igual. Te puedo masajear la espalda y el pecho".

El mercurio rozó sus niveles históricos con un test picante que resolvieron los dos comensales. Primero tuvieron que desvelar su fetiche sexual y cómo él no sabía qué decir, ella le ayudó: "No sé, a lo mejor que te laman los pies, o yo que sé, que te coman los pezones... Alguna parte que te gusten que te toquen". Al fin, Guillermo se decantó por "el precalentamiento". "¿Sabes lo qué pasa? Que no me duráis nada", soltaba ella: "Creo que me duraría un asalto de entre dos a cinco minutos".

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates’: Lucía protagonista del flechazo más rápido de la historia del programa