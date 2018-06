Ana Rosa Quintana hunde el estreno de varios ministros de Sánchez con una sola frase

Este viernes 8 de junio de 2018 el Gobierno de Espala que preside Pedro Sánchez se reunía por primera vez en Consejo de Ministros en lo que muchos calificaban como un día histórico, entre otras cosas por ser un Ejecutivo "dominado" por las 11 mujeres que son mayoría frente a los ministros por primera vez en la historia de España.

El Programa de Ana Rosa abordaba este asunto como uno de los principales temas del día en el matinal de Telecinco en su mesa de actualidad.

Los contertulios abundaban con sus valoraciones sobre el nuevo Gobierno socialista e incluso se atrevían a hacer pronósticos sobre cómo iban a realizar sus tareas ejecutivas hasta el final de la legislatura.

También especulaban sobre los nombramientos del llamado segundos escalón -secretarios de Estado y otros altos cargos- cuando Ana Rosa Quintana lanzaba una contundente frase que a buen seguro bajaba los humos a varios de los nuevos ministros del Gobierno.

"Vamos a ver ahora que se habla de los nuevos ministros hay que decir que muchos de ellos han sido no la segunda si no la tercera o cuarta opción de Pedro Sánchez. Porque hay que decir que antes se lo había ofrecido a otras personas que han dicho que no. Sánchez se ha encontrado con muchos ‘noes' para configurar su Gobierno",