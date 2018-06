Mila Ximénez se va de la lengua y desvela uno de los secretos mejor guardados de "Supervivientes"

Estaba Ximénez comentando la vuelta de María Jesús Ruiz a España tras su salida del reality y no podía morderse la lengua, según esdiario.

Tal vez sin buscarlo, Mila tumbó uno de los grandes mitos del reality: ¿Escuchan los concursantes las preguntas de los periodistas que les esperan cuando aterrizan en el aeropuerto? ¿Les ponen música a todo volumen para que no puedan escuchar?

Telecinco emitía la llegada de María Jesús con un enorme revuelo de periodistas y cámaras. Con su pelo rapado y los cascos que siempre les pone la organización, sorteaba a los reporteros sin hacer declaraciones.

Entonces, Mila se fue de la lengua: "Yo oí cosas". Entonces ¿no están aislados los concursantes hasta llegar al hotel? "Ya lo he dicho, pero no quieren que lo diga", iba un poco más lejos la colaboradora.

Ximénez incluso ahondó en su testimonio añadiendo que "yo oía cosas. Escuchaba que preguntaban qué me parecía que los compañeros de Sálvame no quisieran que ganara…". No recordaba qué tipo de música le ponían pero sí aseguraba que escuchaba las voces externas a pesar de que "hay mucho ruido pero…". Parece que a pesar de lo que se dice, sí que se acaban enterando de más de lo que pensaba el público.

