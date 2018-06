Supervivientes 2018: lacrimógenos reencuentros, cuernos y una pelea que casi llega a las manos

Un domingo más vuelve Conexión Honduras a Telecinco con toda la actualidad sobre esta edición de Supervivientes 2018. El programa que presenta Sandra Barneda repasó la última hora de la vida de los supervivientes en los Cayos Cochinos en una noche que se puso muy, muy tensa entre algunos de los protagonistas que compartían plató por primera vez.

El programa estuvo plagado de sorpresa como la broma que le gastaron al Maestro Joao antes de poder reencontrarse con su sobrina en la isla de Honduras, o la confesión de Romina que reveló una infidelidad. También tuvimos prueba de recompensa y rifirrafes entre los robinsones que ya llevan más de dos meses de convivencia.

Sofía le fue infiel a Alejandro

Como no podía ser de otra manera en Conexión Honduras conectaron con el último expulsado del programa: Romina Malaespina. Tras recordar algunos de los mejores y peores momentos de su experiencia en la isla, la argentina no dudó en tirar de la manta y confirmar algunos de los rumores que comenzaron a airear los que abandonaron la isla antes que ella.

Romina destapó que hubo un beso entre Logan y Sofía, cuando ambos todavía compartían una relación especial en la isla con muchas muestras de cariño. “Me lo contó una de las partes implicadas”, aseguraba la argentina, que tuvo que mantener un cara a cara con la pareja para sacar a la luz ese affaire .

En un primer momento Sofía no quiso admitir nada de lo que estuvo contando Romina. “No sé qué manía tienen de querer encasquetarme con Logan”, aseguraba la ganadora de Gran Hermano. Finalmente Logan apareció y confirmó lo que había dicho Romina, que él y Sofía se había besado. “Fue un beso de buenas noches”, afirmó el Tarzan de Honduras intentando quitarle hierro al asunto. Por su parte Sofía ya no pudo negarlo y afirmó que quería “pasar página” de lo sucedido.

“Hubo comentarios que dolieron más que un simple beso”, confesó Sofía, que lamentaba que con toda esta historia le hubiera podido hacer “daño” a mucha gente. “Después de esto no pasó nada más” remató Logan quien aseguró que ahora mantienen la distancia tanto como pueden.

Alberto y Alejandro casi llegan a las manos

Otro de los ex concursantes que participó en el programa de Conexión Honduras tras haber sido expulsado de Supervivientes 2018 fue Alberto Isla. Lo cierto es que su aparición fue uno de los momento más esperados de la noche después que e pasado jueves se desatara una gran tormenta en su relación con Isa Pantoja tras ver las imágenes de una supuesta infidelidad.

Alberto, visiblemente más tranquilo que el jueves anterior, aseguró que lo que hizo Isa Pantoja la noche de la feria de Jerez “está olvidado” y criticó a la productora por mostrarle el vídeo el mismo día en que pisaba el plató por primera vez tras dejar Honduras. “No me esperaba el vídeo y creo que no era el momento de verlo”, afirmó Alberto echando balones fuera sobre la supuesta infidelidad de Chabelita. Por otra parte relató que ambos lo habían hablado y Alberto estaba convencido que “lo que se vio en estas imágenes no volverá a ocurrir”.

Antes que Alberto entrara, Sandra Barneda ya advirtió a Alejandro Albalá que mantuvieran las formas, ya que se cruzarían por primera vez en un plató de televisión y la cosa auguraba que se pondría tensa. Hizo bien en advertirlo Sandra porque a los pocos minutos ambos tuvieron un cara a cara que a punto estuvo de llegar a las manos, en la que es sin duda la situación más tensa que hemos visto en el plató de Conexión Honduras durante esta edición de Supervivientes 2018.

Cuando parecía que todo estaba bien y que Alberto había encajado muy bien la situación de la supuesta infidelidad de su novia Isa Pantoja, Alejandro Albalá quiso meter el dedo en la llaga. “Sabes que te ha sido infiel, lo que no lo quieres ver porque es un chollo”, le soltó directamente el ex de Sofia Suescun y Isa Pantoja. Alberto no pudo más y se levantó de su silla para encararse con Abalá con un gesto lleno de ira.

“El que tiene montado aquí un chollo eres tú. Eres un niñato”, le espetó Alberto Isla mientras se acercaba a Alejandro Albalá con rostro tenso y una mirada de furia. La situación se puso tan tensa que los colaboradores que estaban sentados en el sofá junto a Alejandro se levantaron para evitar que la cosa llegara a las manos.

Sandra Barneda decidió echar a Alejandro Albalá para evitar que se volviera a repetir una situación similar. Alberto Isla pidió en ese momento disculpas a todas las personas del público y colaboradores excepto a Alejandro, que se volvió a incorporar al programa al cabo de unos minutos, cuando las aguas bajaban más calmadas.

La divertida y emotiva visita al Maestro Joao

Pero también hubo momentos de risas y mchas emociones como la escena que nos dejó la visita de la sobrina del Maestro Joao a la Isla. EL programa quiso ponerle un reto y le propuesto al Maestro Joao encontrar las letras de la palabra “adivina” en lenguaje garífuna que sus compañeros se habían dibujado de forma muy escondida en alguna parte de su cuerpo. El Maestro Joao no tardó nada en comenzar a “registrar” las partes del cuerpo de sus compañeros, desde el culo hasta los pechos.

Tras superar la prueba, el Maestro Joao abrió la puerta y ciertamente se encontró con una gran sorpresa. Como Joao dijo que le daba igual quien viniera a visitarle porque el se alegraría aunque fuera “el cartero del barrio”. Dicho y echo, al abrir la puerta con mucha ilusión, Joao se encontró a un desconocido que se hizo pasar por concejal de su municipio, a los que el no supo cómo reaccionar, más que con una enorme sonrisa y actitud positiva.

Sin embargo la sorpresa no se hizo de rogar y enseguida apareció la sobrina del Maestro Joao con quien se fundió en un tremendo abrazo y rápidamente la presentó a todos los concursantes y a Lara Álvarez. Fue un encuentro muy emotivo con un Maestro Joao muy emocionado, pero también muy divertido, dada la virtud del Maestro de conseguir hacer reír a la gente. De hecho una de las primeras cosas que le dijo a su sobrina cuando la vio fue: “¿Te gustan las cosas que me dice Jorge Javier Vázquez?”.

Prueba de recompensa

Como cada domingo tuvimos prueba de recompensa, que en esta ocasión lideraron Raquel Mosquera y Logan. Divididos en dos grupos, ambos tuvieron que guiar a sus compañeros, que iban con los ojos vendados, para que se acercaran y rompieran las tres piñatas que colgaban.

El equipo de Logan se impuso con claridad, rompiendo las tres piñatas de forma rápida, mientras que en el otro grupo, Francisco estuvo dando tumbos durante un buen rato sin alcanzar la piñata. Así pues María Jesús, Maestro Joao, Sergio y Logan disfrutarán de un espectacular desayuno de cinco estrellas durante los próximos días.

Francisco explota y quiere abandonar

Después de pasar una semana muy dura, Francisco terminó estallando por algunos de los comentarios de se compañeros en relación a lo que pasó con el machete. El cantante estaba muy enfadado y dolido con Sergio, Logan y Hugo, que propiciaron comentarios despectivos sobre él.

“Estan provocando para que les metas un par de ostias que les devuelvan a España” , aseguró Francisco harto de esta situación y convencido de su intención de querer abandonar el concurso. Finalmente sus familiares y amigos consiguieron convencerle para que se quedara en Supervivientes 2018.