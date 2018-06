Carlos Lozano regresa al 'Deluxe' repartiendo estopa a sus exparejas y a Rafa Mora

Carlos Lozano se desató la noche del 9 de junio de 2018 en el 'Deluxe' (Telecinco). El presentador sacudió cera de la buena a sus exparejas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, y también al extronista Rafa Mora.

Sobre este último, al que pilló Lozano recibiendo informaciones de Hoyos para tratar de desacreditarle, el presentador le dijo a voz en grito:

A su última pareja, Miriam Saavedra, que además quiso entrar en conexión con el 'Deluxe' le advirtió de que está emprendiendo una senda no sólo peligrosa, sino además equivocada:

Siempre he creído que me amaba y no quería hacer caso a nadie, ni a mi propia hija, a la que ahora agradezco por abrirme los ojos. No puedes ir diciendo por detrás que me amas, que quieres estar conmigo y luego salir por televisión y hacer lo que haces. Te están asesorando mal, te lo advierto, desaparece como tú dices. Yo nunca he traicionado a nadie como lo has hecho tú. Una persona con dignidad no hace lo que tú has hecho. Trabaja, estudia y llega a donde tengas que llegar, no eres un buen ejemplo para los jóvenes. Yo por dinero nunca he traicionado como has hecho tú sinvergüenza. Si tanto dices que me amas, déjalo todo y vente conmigo, pero tú prefieres la televisión.