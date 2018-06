El pretendiente que obligó a Lidia a hacer esto y puso celoso a Matías

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno. Por ejemplo, durante la cena de Nicolás y Laura aprendimos que intentar ligar con el personal del restaurante quizás no es la mejor forma de comenzar una cita… especialmente si el novio de la camarera está delante, según SQ.

Y es que Nicolás, de 45 años, llegó al programa de Carlos Sobera pisando fuerte… quizá demasiado. No tardó en retratarse: nada más entrar en el restaurante, Nicolás instó a Lidia Torrent a que le tocará el corazón. “Te lo juro por mi vida, no sabía si era real“, aseguró.

La cosa no ha quedado ahí, ya que le cogió la mano de Lidia, y la puso en su corazón para que sintiera los latidos sin parar de “tirarle ficha“.

Desde el primer momento se mostró como alguien muy seguro de sí mismo: hablando a cámara, además de presumir de su sinceridad y bondad, también lo hizo de su “Anaconda de 23 centímetros“. Ahí queda eso.

De vuelta al restaurante, nuestro protagonista siguió intentando ligar con Lidia, ante la atenta mirada de Matías Roure, su novio.

Dame un abrazo, porque otra cosa no puedo, ¿no?“, insistió el comensal.

“Suéltala que no se vuela, hermano“, le espetó Matías desde detrás de la barra.

“Me imagino cómo está tu novio si existe“, dijo Nicolás, que no debía haber hecho los deberes antes de entrar en First Dates. “Pues mira, pregúntaselo a él“, le contestó Lidia señalando a su pareja…

“Suéltala que no se vuela“, volvió a repetir un Matías a punto de perder la paciencia.