El secreto sobre Felipe VI que desvela Pilar Urbano y que hiela la sangre a doña Letizia

Trae mucha cola la entrevista de este domingo 10 de junio de 2018 a Pilar Urbano por parte de Risto Mejide en su programa 'Chester' de Cuatro. (Durísimo enfrentamiento entre Risto Mejide y Pilar Urbano a cuenta de la natalidad y el matrimonio gay).

Y no es para menos. Repartió estopa a mansalva -sobre todo a la infanta Cristina- y nadie de la Casa Real se quedó sin su ración, caso de la reina Letizia, que quizá se enteró por ella de que a punto estuvo de quedarse sin boda. (Las amargas miserias de la reina Letizia que nunca se han contado: ¡plato de acelgas para desayunar!).

La periodista reveló una conversación telefónica que mantuvo con don Felipe, dos noches antes de que se celebrara su boda. El hoy Rey de España habló con Urbano por teléfono para confesarle lo feliz que era al poder casarse por amor con Letizia Ortiz. (La relación entre la reina Letizia y el trepa de Pedro Sánchez que muchos censurarán).

Contó, para sorpresa de todos, que antes de dar el paso, el hijo de don Juan Carlos obtuvo la aprobación de todo su entorno y la periodista le preguntó, ¿y si los Reyes se hubieran interpuesto en esta relación?:

fue la dura y rotunda respuesta que recibió.

"Felipe me dijo 'Soy el único español que ha nacido con un destino reinar y trasmitir el trono a mi sucesor. Si yo no cumpliese con eso por un capricho, un deseo del corazón, un afecto estaría traicionando mi destino y mi deber".

Según Urbano, cuando el rey conoció a la madre de sus hijas (por cierto, Leonor es zurda, como el emérito), comenzó una ronda de consultas: "Primero probó con sus hermanas, que lo apoyaron, luego con sus tías, consultó a Felipe González, con Aznar, con Calvo Sotelo, no sé si con Zapatero . Cuando ya había un ambiente propicio es cuando se lo dijo a los reyes y les dio un ultimatum:

"No me casaría sin amor, lo encuentro una tortura. con Sannum ya lo conseguisteis, pero con Letizia, no".