Tremenda 'paliza' de Celia Villalobos a Arsenio Escolar por el cambio de Gobierno: "¡Estoy cansada de oíros! ¡No me llames loca!"

Celia Villalobos apareció este 11 de junio de 2018 en Espejo Público de Antena3, y lo hizo cabreada como una mona con el cambio de Gobierno al que considera ilegítimo, y el enfado se le acrecentó con la intervención del periodista radical de izquierdas, Arsenio Escolar, que está encantado con la derrota del PP. Espectacular broncazo de una desatada Celia Villalobos a Ana Pastor por manipular: "¡Os vais a aburrir en laSexta sin dar caña todo el puto día al PP!"

Se encontraron Villalobos y Escolar en una disputa agria, de negro contra blanco, y en la que poco pudo hacer Susanna Griso, absolutamente desbordada por el conflicto a gritos entre sus tertulianos:

Villalobos: A mí me da pena que una persona tan querida en este país [Pedro Duque] forme parte de un Gobierno legal pero ilegítimo...

Arsenio Escolar: Parece mentira que digas eso Celia.

Villalobos: Déjame acabar.

Arsenio Escolar: Di insólito, inédito, pero no ilegítimo.

Villalobos: ¡Ilegítimo! Jamás en esta nación ha habido un Presidente con los votos que tiene Sánchez, no elegido por el pueblo... Se apoya en los herederos de ETA, en los independentistas... Ilegítimo, ¡es lo que es! Fíjate que hasta la Vicepresidenta del Gobierno dice en una entrevista que este es un Gobierno legal... Como si alguien lo hubiera puesto en duda. ¡Ilegítimo!

Arsenio Escolar: ¿Pero qué dice la Constitución de quién conforma Gobierno? ¡No engañes a la gente!

Villalobos: ¡I-le-gí-ti-mo!

Arsenio Escolar: El 113 de la Constitución dice que forma Gobierno quien consigue mayoría en el Parlamento. No engañes a la gente.

Villalobos: ¿Me vas a dar una clase de Derecho? Tú eres la persona que decide quién dice la verdad y quién miente en este país y en esta tertulia? ¡Estoy cansada de oíros! ¡Cansada! ¡Es ilegítimo!

Arsenio Escolar: ¡Tenéis un mal perder horroroso! Serénate un poco, de verdad. Después de escuchar lo que acabo de escuchar, el problema del PP es más grave de lo pensamos.

Villalobos: Gravísimo. Tenemos que ir al psiquiatra todos... Tenemos que seguir escuchando vuestras lecciones de moralidad y de ética. ¡No me llames loca!

Arsenio Escolar: No digas cosas que yo no he dicho. Habéis salido del poder de una manera traumática y veo que no lo estáis asimilando.

Villalobos: Dame un bolígrafo, que voy a apuntar.