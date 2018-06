El cabreo épico de María Jesús en directo tras contarle que su pareja le ha sido infiel mientras estaba en ‘Supervivientes’

Tanto en humanos como otros animales se suelen combinar las dos tácticas reproductivas opuestas: la monogamia y la poligamia, aunque históricamente muchas sociedades se oponen a esta última, según wp. Las causas de la infidelidad humana son múltiples, están relacionadas con la personalidad y la historia erótica individual; podrían ser insatisfacción (sexual, económica, intelectual, social, etc.), aburrimiento, curiosidad, búsqueda de novedad, narcisismo, venganza, desenamoramiento, soledad, la habilidad de conquista del tercero involucrado, necesidad de amor, comunicación deficiente, crisis, abandono emocional, etcétera.​​​

Vale resaltar que la tipificación de la conducta infiel, así como sus sanciones, varían conforme a los consensos individuales y sociales. Esto permite clasificar como infidelidad tanto a las relaciones basadas únicamente en atracción y relaciones sexuales, por un lado (infidelidad sexual); o relaciones afectivas de índole erótica sin contacto sexual, por el otro (infidelidad emocional).

Durante la primera entrevista de María Jesús en España, según Sandra Barneda no se enfrentó de forma convincente a la polémica, por lo que la presentadora quiso darle la oportunidad de volver a enfrentarse a ellas de forma más contundente

“Soy muy intensa, teatrera y pasional. El jueves pasaron muchas cosas porque estaba como un flan. En estas pocas horas que llevo en España no me ha dado mucho tiempo a ver cosas, simplemente he estado con las niñas”, arrancó diciendo la exconcursante, que prosiguió defendiendo a su pareja, según SQ:

“Yo soy celosa, no lo he escondido nunca. Me cayó como un jarro de agua fría toda la información, pero confío plenamente en Julio, sé perfectamente que si ha pecado de algo ha sido de honesto, sincero y buena persona conmigo. Pueden aparecer 20 o 30 personas, pero creo que no ha hecho nada con ninguna.”

Sin embargo, esto no fue suficiente para el programa, que retomó el tema después de una pausa para la publicidad —algo que no gustó nada a Maria Jesús—:

“Para mí esto es una encerrona. Me estáis forzando a hablar durante toda la noche, y yo no voy a hacerlo porque yo hablo en los tribunales. Esto es muy desagradable para mí y seguís preguntándome. Si esto sigue así yo me levanto y me voy, porque me he portado muy bien con esta productora y no me lo merezco.”

Julio se negó tocar el asunto, mientras Ruiz dio la cara por él en todo momento:

“Me da como cierta penilla que él esté dando la cara al haber una encerrona detrás de todo esto. Hay una persona que lo que quiere es que nos separemos. Hay una serie de personas que salen que vienen compradas. No hay ninguna mujer que yo me crea. Cuando vea una infidelidad veraz, lo dejaré. Creo que es Gil Silgado el que está detrás de todo esto. Aunque me esté metiendo en un lío, así lo digo porque lo creo.”

“Si compruebo que me ha sido infiel, le dejaría. Si Julio hubiese tenido sexo con otra, se acaba a relación. Pero confío en él”, continuó antes de volver a reiterar su postura.

“Pienso que hay una mano negra detrás de todo esto. Te quiero y te creo, Julio. Si se demuestra que me has sido infiel, te mataría. Por el momento te amo.”

“Cuando habla así de mí, me emociono. Nuestra relación ha tenido muchas batallas, hemos peleado mucho juntos, y eso te lleva a saber que una mirada vale más que una explicación”, apostilló su chico, orgulloso de cómo su pareja afrontó todo el tema.

