Esta señora deja con el culo al aire al bueno de Arturo Valls en ‘Ahora Caigo’

El programa empezó a emitirse en 2011 en su versión diaria, sustituyendo al mítico El diario, según SQ.

Últimamente el programa no puede parar de crear grandes momentos televisivos. El pasado lunes 11 de diciembre un concursante acudió con una camiseta de Capitán América —uno de los héroes más conocidos de Marvel—, y tuvo la inmensa suerte de que le cayese una pregunta sobre ese mismo personaje… dando pie a uno de los fails más comentados de los últimos tiempos.

Posteriormente, fue noticia otra metedura de pata de las que hacen época: en un momento del programa, le tocó el turno a Luci, una joven profesora de educación infantil… que no vivió su mejor momento.

Y el último momentazo que ha dado mucho de qué hablar en las redes lo ha protagonizado el público del programa, que suele ser uno de los que más vidilla aportan al concurso. En parte gracias al propio Valls, que acostumbra a involucrar a todos los asistentes en sus bromas.

Por esta razón, sorprende cuando alguien de los que está sentado en las gradas no disfruta, que es lo que pasó con una señora que se convirtió en protagonista involuntaria cuando Valls se acercó a su asiento para conocer el motivo.

Y es que en un momento del programa, todos los asistentes comenzaron a aplaudir, excepto la señora en cuestión que se encontraba en la tercera fila. Junto a ella, el presentador le preguntó: “¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me has aplaudido? ¿Tenías tendinitis o qué ha pasado?”

La respuesta de la señora fue un ZASCA de los que hacen época:

“Porque me gusta más la bomba que este programa.”

La contundente respuesta dejó a cuadros a Valls, que no supo cómo seguir. “¿Eres más de Juanra?”, acertó a preguntarle, refiriéndose a su compañero y presentador de ¡Boom!

