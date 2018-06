La TV3 que Sánchez no se atrevió a intervenir lincha al ministro Borrell: "Pirómano", "impresentable", "con problemas familiares..."

No le perdonan que sea un catalán no independentista. La figura de Josep Borrell está a punto de convertirse en la nueva figura más linchada de los medios de comunicación al servicio del 'proces' separatista. Donde no le perdonan que sea catalán pero esté en contra de la independencia.--Al bufón separatista de TV3, Toni Albà, le van a lavar la boca por insultar a jueces y policías--

A los medios indepes encabezados por TV3 les ha escocido que Borrell hablara de que había una división interna en Cataluña, un "enfrentamiento civil" entre catalanes y eso rompe el relato oficial cursi que TV3 lleva años intentando sostener según el cuál el único enfrentamiento que hay es "entre Cataluña y España" (presentándolos como entidades diferentes cuando no puedo haber España sin Cataluña), y negando siempre que haya un enfrentamiento de "Cataluña vs Cataluña", porque para TV3 todos los catalanes son independentistas.--TV3 se pone la venda antes de la herida: Rahola tacha a Josep Borrell de "ángel exterminador" de Cataluña--

Por eso obvian los enfrentamientos de temas de banderas, de colocación y retirada de lazos amarillos - para TV3 todos los problemas son cosa de 'ultraderechistas' y 'neonazis' españoles, nunca de catalanes no independentistas, porque los catalanes sólo pueden ser indepes - y por eso las manifestaciones de Sociedad Civil Catalana eran presentadas como 'de ultraderecha'.--Twitter se ensaña con Rufián tras el nombramiento de Borrell: "Gracias a tu voto vamos a tener a una bestia negra de TV3 de ministro de Exteriores"--

Ekaizer: "Ministro pirómano"

En 'Tot es Mou' el analista Genis Sinca hacía un perfil de Borrell en el que, entre otras cosas le calificaba de 'hombre cuadriculado'.

En el espacio daban - como no podía ser de otra manera - mucha cancha a los comentarios de su amo y señor Carles Puigdemont contra Josep Borrell: "Borrell, el ministro de la novela negra. La ultraderecha le pone la tinta para escribir el relato ficción que justifique la represión actual y venidera para forjar un clima de miedo y enfrentamiento que, muy a su pesar, no existe en Cataluña"--Un cabreado Torra dice en TV3 que está hasta el bigote de que le llamen nazi... pero sigue dando motivos--

Y de la segunda de este, Elsa Artadi: "No dejan de ser sorprendentes por lo alejadas que son de la realidad no sé si es que hace mucho que no pasa por Cataluña o hay una voluntad de dar una imagen de Cataluña que no se dá en absoluto".--TV3 en ridículo: ¿no era que el PP controlaba a los jueces como títeres?--

Pero TV3 también tiene lo que ellos llamarían "españoles de alquiler", es decir, aquellos tertulianos no catalanes pero que intervienen en la corpor con frecuencia para respaldar siempre los plantemiantos independentistas. Uno de ellos sería Ramón Cotarelo - el antiguo profesor 'felipista' que llevó su obediencia al punto de pedir el 'SÍ' a la OTAN, pero que ahora anda en mejor causa.--Rosel (TV3) exige a Ortega (VOX) denunciar a Losantos y se lleva un soberbio zasca: "Queréllese usted"--

Ramón Cotarelo: "Lo de Borrell es peor que un disparate o una irresponsabilidad, es una provocación directamente. No hay más enfrentamientos civiles en Catalunya que lo que él instiga".

Otro en la nómina del independentismo es Ernesto Ekaizer que cobra por sus comentarios en TV3, en la radio y en el diario independentista 'Ara' y que también dejaba un mensaje para Borrell:

Ernesto Ekaizer: "Cataluña está al borde del enfrentamiento civil" frase de estreno de José Borrell. ¿No se ha enterado de que ya no es un simple político que acude a un acto o una manifestación? Declaración de pirómano. ¿Por qué no pone el 155 como pide Rivera?"

Pero tenía gracia que entre los tertulianos que linchara a Borrell estuviera precísamente el ex diputado de Podemos, Dante Fachín, de origen argentino igual que Ekaizer, conocido por sus declaraciones incendiarias contra el uninismo. Dante Fachín llamó impresentable a Borrell...--'Polonia' (TV3) alcanza la cima del ridículo: presenta los artículos racistas de Quim Torra como una manipulación de C's y Domenech--

Dante Fachín: "Si en vez de dejar en manos de impresentables como Borrell las cosas que nos afectna hiciéramos más caso a los que buscan soluciones..."

Además, desde el plató de TV3, Dante Fachín recordó que los independentistas quieren el monopolio del victimismo:

Dante Fachín: "Aquí nadie ha perdido un ojo por ser unionista, sólo se pierden por ser independentista, aquí no hay un alcalde unionista imputados y si lo hay por ser unionista. No hay políticos presos por ser unionistas, hay políticos presos por ser independentista..."

Que TV3 escogiera en su alineación para criticar a Borrell precisamente a Dante Fachín que se caracterizó por cosas como pedir la expulsión de García Albiol e Inés Arrimadas de la última fiesta de San Jordi porque era "nuestra fiesta" (por los indepes) es de un sectarismo intolerable. De aquella petición de expulsión no habló TV3, porque los únicos que 'echan' para ellos son los 'ultras españoles'.

Catalunya Radio: "Borrell tiene problemas familiares"

En Catalunya Radio Mónica Terribas llevaba a su programa a Josep Bargalló para que también atacara a Borrell desde el lado personal:

Josep Bargallo: "No tiene el GPS actualizado, debe tener problemas familiares, que lamento profundamente, porque eso de insistir que estamos al borde de la fractura y con familias rotas... yo recordaría que la mayoría de familias catalanas son muy felices".

En el diario Ara eran meno originales aún. Sebastiá Alzamora definía a Borrell en un artículo publicado el lunes como representante del 'nacionalismo español' y le acusaba de dar una imagen 'nefasta' de España.

Y no faltan los que llegan a mayor desfachatez. Porque no se puede calificar de otra manera lo que supone que un propagandista al servicio del independentismo como José Antich tilde a Borrell de ‘ministro de Propaganda' comparándolo con Goebbels y acusándole de ‘mentir' quien en su digital se inventaba que a la reina Letizia no le gustaba el color amarillo por que le parecía independentista.

Toni Soler: "Definamos lo que es un Borde"

Y no podía faltar Toni Soler. Su productora ya definió en su día a Borrell como un 'zombie' y un 'muerto viviente equiparable a Aznar' tras su presencia en aquel acto de Sociedad Civil Catalana. En esta ocasión Soler utilizó su programa 'Está Passant' para tratar de ridiculizar a Borrell como un hombre anticatalán y nada dialogante.

"Se habla mucho de la relación del nuevo Gobierno del PSOE con Cataluña, una relación que es muy esteril porque de momento ha servico para que el ministro Borrell estrene prendas nuevas, con la famosa cita de Ghandi "diálogo con la Generalitat, el que tengo aquí colgado - (en catalán rima) - "La postura de Borrell con Cataluña es muy extraña".

"Es imposible saber hacia donde se mueve Borrell tiene un pie que apunta al sur, otro pie que apunta al oeste, la corbata apunta hacia abajo y la cabeza apunta hacia arriba. ¿Qué está haciendo Borrell? Alguien me lo puede explicar desde el público".

Soler emitió las declaraciones de Borrell hablando de enfrentamiento civil para hacer su comentario:

"Al borde de un enfrentamiento civil". Para analizar esta frase primero deberíamos establecer que es un enfrentamiento civil. También abríamos de definir que es 'borde'. Pero en este caso no hay tanta discusión. Ja, ja, ja. Un enfrentamiento civil no tiene por qué ser una guerra. Puede ser la discusión que tienes con tu vecino porque no le agrada como han quedado los balcones de la fachada. Hay gente que siempre crea problemas donde no los hay. Enfrentamiento civil. Expresión desafortunada".

Lo que está claro es que los de la 'corpo' se han venido arriba una vez que la Generalitat con su partida de 20 millones les ha garantizado la prestación de sus servicios.

Terribas, sin ir más lejos, no tuvo problema en abrir su programa haciendo un emocionado alegato en favor de los 'presos políticos' (por Turull, Junqueras, Forn y demás): "¡Quienes pensaran que en la prisión les derrotaría se equivocaron, quien ha sido derrotado es el sistema!".

Parece que a Terribas no le ha sentado nada mal que el Govern de Quim Torra haya autorizado el presupuesto necesario para que ya haya podido firmar la renovación de su contrato. Lo mismo podría decirse de Empar Moliner, que no dudaba en burlarse del aspecto físico de lo manifestantes de TV3 y de paso se mofaba de la cantante a la que más odia actualmente:

"Estos mamíferos cantaban el himno de España con la letra de José María Pemán, no cantaron la de Marta Sánchez, del rojo y amarillo, porque no se la sabrán"