Rafa Hernando le mete a Gonzo el palo de su vida ante una salvaje persecución: "¡No te inventes las cosas ni me acoses!"

El Congreso extraordinario del PP de este 11 de junio de 2018 para arrancar la sucesión de Mariano Rajoy al frente del partido, congregó a todos los medios de comunicación a las puertas, expectantes y ávidos de declaraciones.

Y entre ellos, el reportero Gonzo, de 'El Intermedio' de Wyoming en laSexta, experto en molestar a los protagonistas (generalmente políticos) hasta que les hace estallar. Y lo consiguió en esta ocasión con uno de ellos, pero fue a echarse un mal enemigo para la ocasión: el portavoz del PP en el Congreso, Rafa Hernando.

Hernando, curtido en muchas batallas, no tuvo ninguna intención de pararse para charlar con los micrófonos de Gonzo en laSexta ni de la reportera de 'Las Mañanas Cuatro', pero el ex de 'Caiga quien caiga' resultó ser mucho más persistente. Tanto a la entrada como a la salida del congreso, allí esperaba Gonzo, y Hernando fue tajante, duro, muy trol como acostumbra, y metió a Gonzo el palo de su vida, acusándole incluso de acoso y persecución. El vídeo no tiene desperdicio:

Hernando: ¡Déjenme tranquilo, no me acosen! Gonzo: No es acoso, es un periodista preguntando a un político cuyo partido acaba de ser condenado otra vez. Hernando: ¡No! ¡Es un periodista persiguiéndome por la calle! ¡Ya está!

