'Chani' Pérez Henares se come con patatas a Sardá por defender la inocencia de Màxim Huerta: "Defrauda a sabiendas y debe dimitir"

Màxim Huerta, ministro de Cultura que aún no lleva una semana en el cargo, se ha levantado este 13 de junio de 2018 con la noticia adelantada por los compañeros de El Confidencial de que tuvo problemas con el fisco en tres ejercicios, los de 2006, 2007 y 2008.

Evidentemente, este asunto rivalizó con lo del barco Aquarius, la sentencia de Iñaki Urdangarín y hasta la bomba deportiva con la destitución como seleccionador nacional de fútbol de Julen Lopetegui. En 'Al Rojo Vivo' (laSexta) se vivió un duelo entre Antonio Pérez Henares y Xavier Sardá a cuenta del fraude del hoy ministro. Este último defendía la inocencia de Huerta asegurando que nunca tuvo la intención de cometer fraude.

Yo creo que no tiene que dimitir. Vamos a ver, hay un desacuerdo entre lo que le aconsejan sus asesores fiscales que haga y lo que Hacienda dice que debería de haber hecho. Se dirime en un juicio en los tribunales porque no es Hacienda la que lleva a Màxim a los tribunales, es Màxim quien lleva a Hacienda a los tribunales. Y le dicen tiene usted que pagar esto y Màxim paga. Por tanto, él no defraudó, sino que había desacuerdo.

Por su parte, Antonio Pérez Henares tenía claro que Huerta tiene que dimitir:

Esto no tiene más vuelta de hoja. He estado mirando la sentencia, Javier, y no es lo que dices.

Sardá saltaba sorprendido:

¿Cómo que no?

Chani Pérez Henares proseguía:

Te lo voy a explicar. Es que aquí la parte verdaderamente grave de esta historia, lo que es la sentencia condenatoria, que no fue por fraude fiscal por un pelo, pero sí por defraudar. La clave de todo, y lo dice la sentencia, es que él no actúa de buena fe. ¿Y por qué? Pues porque lo que él hace, y ese es el fraude, es poner como gastos, y te doy cifras, 110.000 euros, cuando en realidad gastos verdaderos son 24.000. En total, él se desgrava gastos que son ficticios, entre ellos una casa en la playa, y resulta que esos gastos que se desgrava son falsos. Por tanto, tiene voluntad de defraudar. El comprarse una casa en la playa, honradamente, no creo que sea para el ejercicio de tu actividad profesional

Y remataba: