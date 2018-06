Oltra, otra de las implacables contra la corrupción (del PP) que ahora mira para otro lado con el ministro Màxim: "Es como una multa de tráfico pero un poco más elevada"

Los otrora implacables contra la corrupción (cuando era la del PP, queremos decir) no lo son tanto cuando los escándalos afectan a representantes del gobierno de Pedro Sánchez.--Màxim Huerta dice que él no defraudó, asegura que no va a dimitir y carga contra el PP en una entrevista en la SER...que no convence ni a Toni Garrido--

Mónica Oltra, de Compromís, ha comparecido en el programa de Javier Ruiz, 'Las Mañanas de Cuatro', para quitarle importancia al hecho de que el ministro de Cultura Màxim Huerta defraudara más de 218.000 euros cobrando a través de una sociedad para evitar el IRPF.--El ministro Màxim Huerta no quiere dejar de ser 'la estrella' del Gobierno Sánchez: defraudó 218.000 euros a Hacienda --

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana le ha quitado hierro al asunto pero se ha tomado en serio su papel que ha llegado a decir que esto si acaso era algo como una multa de tráfico "pero un poco más elevada". Y remató el esperpento diciendo que ahora sí "hay que darle cien días de gracia a este gobierno".--Estos son los tuits contra los deportistas y clubes que defraudaban a Hacienda más brutales del ministro Màxim Huerta --

Javier Ruiz: La diferencia es que aquí hay una condena judicial. Hay una sentencia que dice que hay un fraude de 218.000 euros y el PP lo que dice es que con sentencia lo que tiene que haber es dimisión. Oltra: Pero es una sentencia digamos firme Ruiz: Sí, una sentencia en primera instancia Oltra: Pero sobre un tema administrativo. No hablamos de una sentencia penal. Ruiz: Exacto, no hay delito fiscal porque no son más de 120.000 euros Oltra: Feo es, bonito no es, pero entiendo que en fin, hay que tener en cuenta que no es una cuestión delictiva.

"Es una cuestión como una multa de tráfico pero un poco más abultada. Hay que darle cien dias de gracia al actual gobierno", añadió la representante de la coalición izquierdista Compromís.

Un momento delicado para Ana Rosa y Prat. "Máxim tendría que ampliar la explicación"