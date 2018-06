Hasta Ana Rosa se termina por desmarcar de su amigo Máxim: "No me gustó su intervención de ayer"

La expulsión directa con tarjeta roja a Màxim Huerta del Gobierno en apenas siete días está centrando absolutamente la atención en la política española. El expresentador y escritor ha durado una semana muy polémica en su cargo de ministro de Cultura y Deporte, y este 14 de junio de 2018, día de la resaca, la mar sigue muy picada. El ministro Màxim Huerta no quiere dejar de ser 'la estrella' del Gobierno Sánchez: defraudó 218.000 euros a Hacienda.

La periodista Ana Rosa Quintana ha sido desde el nombramiento de Màxim una figura trascendente, o cuando menos, colocada en la diana. Durante diez años fueron compañeros y copresentadores en el programa de Telecinco, y la propia Ana Rosa reconoció sentirse muy feliz con este salto a la política de Huerta. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, y la presentadora se ha quejado amargamente tras la dimisión y apaleo generalizado al ya exministro. El vacile de Ana Rosa a sus tertulianos por tener tanto amigo en el nuevo Gobierno: "¡Pedidme algo!"

Yo quiero dejar una cosa clara: me están friendo en Twitter y algunos medios, dicho sea de paso. Y primero, claro que me alegré de que a un compañero de programa de once años le hicieran ministro, y era un orgullo para nosotros. ¡Parece que la que soy ministra soy yo!

Ahora, yo creo que está bien que haya dimitido, no podía hacer otra cosa. Pero la foto que vi ayer me partió el corazón personalmente. Él estuvo aquí sentado once años, luego él dejó la televisión y no hemos tenido demasiado contacto en ese tiempo. Soy periodista y lo cuento, y no me gustó su intervención ayer.