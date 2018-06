Celia Villalobos se lo pasa en grande ajusticiando a Màxim: "Él ha sido 'la jauría' muchos años, y el que nace lechón muere cochino"

Lo dijo y lo repitió en bucle Celia Villalobos, que este Gobierno de Pedro Sánchez de tres al cuarto "es i-le-gí-ti-mo", pero lo que no aventuró es que le saldría tan pronto la primera rana, la rana Màxim Huerta.

Eso sí, este 14 de junio de 2018, día de resaca de sustitución de ministros de Cultura y Deporte, se lo pasó en grande la vicepresidenta del Congreso evaluando el asunto en el plató de 'Espejo Público' en Antena3, y eso que arrancó quejándose de que Susanna Griso la sentó más tarde para no dejarla hablar del bueno de Màxim:

Villalobos: ¡Llámame mosca cojonera!

Susanna Griso: Me lo voy a ahorrar porque es lo que te iba a llamar... Te siento más tarde porque os tengo que dosificar o no acabo el programa. Dicho esto, que no quede como que yo te censuro, ¡habla de Màxim Huerta o de lo que quieras!

Villalobos: No, yo soy voy a hablar de Màxim Huerta... Yo me alegro de que José Guirao sea el nuevo ministro de Cultura.

Susanna Griso: ¿Temía que dimitir Màxim Huerta?

Villalobos: Tenía que dimitir, no tanto por lo que ha hecho como por lo que han dicho él y su jefe. Porque él ha sido 'la jauría' durante tantísimos años. Entonces, el que nace lechón, muere cerdo. Pues igual.