Orgasmo en directo de Ferreras con el Gobierno Sánchez: "¡Algo ha cambiado, un ministro dimite en 24 horas!"

Antonio García Ferreras, presentador de 'Al Rojo Vivo' de laSexta, ha visto la luz con el Gobierno de Pedro Sánchez. En solo una semana, España es otra. Se lo dijo así a Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV-EUiA: "Es de agradecer", en relación a la dimisión del minsitro de Cultura condenado por defraudación fiscal.--Ferreras, desatado con el Gobierno Sánchez, no deja ni disentir a Chani: "El diseño es espectacular, ¡no empecemos con el pim, pam, pum!"--

¿Qué es lo que hay que agradecer si Huerta cayó por la presión mediática dado que Sánchez lo protegió durante ocho horas? Ferreras no debería tomarnos el pelo de esta manera.--A Ferreras, Pastor, Otero y todo el grupo Atresmedia se les hace el culo pepsicola con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez--

El director y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, asegura que, tras la dimisión de Màxim Huerta como ministro por el escándalo de su fraude a Hacienda, "el listón de exigencia épica queda muy alto, pero no solo para el Gobierno de Sánchez". En este sentido, ha criticado que el PP "ha hecho un ejercicio de desmemoria y de cinismo exigiendo lo que ellos no han practicado jamás".

El presentador de 'Al Rojo Vivo' fue más allá. "Eh, que Ana Mato no se enteraba del Jaguar y que sigue el PP europeo", dice. "Pero es que el amigo de Rafael Hernando, Gabriel Amat, [presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar] está imputado en 27 causas".--¿Te acuerdas Ferreras cuando llamabas 'cobarde sin credibilidad' a Pedro Sánchez?--

Era una respuesta a lo que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, había asegurado tras la dimisión del hasta ahora ministro de Cultura diciendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debía de haber intentado no tapar al señor Huerta durante todo el día", tanto "por coherencia de uno como por responsabilidad del otro".--La obsesión de Atresmedia: Ferreras echa espuma por la boca contra el PP cuando se entera de que los populares harán una oposición sin piedad a Pedro Sánchez--

"Lo han hecho, han tardado diez horas. Mejor hubiera sido haberlo hecho en diez minuto pero lo han hecho", ha dicho Ferreras defendiendo a Sánchez. "El PP debería taparse un poquito".--Pablo Iglesias no disimula su tremendo malestar con García Ferreras contestando a sus preguntas con monosílabos y mucha desgana--

¿Y los escándalos y doble moral de Podemos? Porque el partido de Pablo Iglesias salió en tromba a pedir la dimisión de Huerta.--A Ferreras casi le da un síncope: corta a Rufián tras relacionar al 'Maquiavelo de Atresmedia' con la Gürtel--

Lo recordó la tertuliana ex asesora de Zapatero y directora de El Plural.com, Angélica Rubio, con la hipocresía del podemita que no pidió la dimisión de Monedero, algo que irritó profundamente a Ferreras, tanto que el cortó su intervención de mala manera.

¡Es que no tocaba atacar a Podemos sino decir que este Gobierno trae el cambio! Que los ministros ahora dimiten en 10 horas y no en 36 días como Cifuentes. No importa que ahora sepamos Sánchez forzó la caída de Màxim Huerta tras la presión de otros ministros y de su equipo.

Pero es que algo está cambiando. ¡El propio sistema! Escuchemos a Ferreras con Urtasun:

"Algo está cambiando. El sistema funciona. El cuñado del Rey entrará ahora en la cárcel. Tenemos al Gobierno de España del PP sometido a una moción de censura tras una sentencia que le condena por corrupción. Y tenemos a un ministro que dimite en menos de 24 horas. También el sistema funciona..."

El sistema funciona con la llegada de Sánchez. Así es como la izquierda mediática saca petróleo de una bochornosa dimisión producto de sus improvisaciones y postureos. Pero para Ferreras el sistema ha cambiado... gracias a Sánchez.

Y eso que no todavía no ha llegado el Aquarius con todos sus ilegales a bordo. Ferreras y su mujer seguro que ya están preparando su casa para acogerlos y darle por saco a Mari Le Pen.