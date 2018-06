Los bandazos de Atresmedia con el caso Huerta: Griso le defendió por la mañana y laSexta le remató por la tarde

El ya ex ministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta intentó colocar durante todo el día de ayer, 13 de junio de 2018, dos mensajes esenciales.--La coña marinera de Cristina Pardo por el fraude de Màxim Huerta que ahoga de risa al más pintado--

El primero, que si él abandonaba la cartera del ejecutivo sanchista era debido a una "caza de brujas" contra él y contra el gobierno socialista, algo que ya ha sido desmentido por varios comunicadores como Carlos Herrera.--Carlos Herrera masacra al niñato de Màxim Huerta: "Pregúntale a Cifuentes los que es una jauría"--

Y el segundo, al que se intentó agarrar cuando aún no contemplaba dimitir, es que ese fraude fiscal era algo que hacía todo el mundo que trabajase en el mundo de la tele o del espectáculo.--Cristina Cifuentes sacude un zasca a Màxim Huerta y compañía: "Buenos días a los que aplican la hipocresía"--

De hecho, sus declaraciones exactas con Carlos Alsina (Onda Cero), al que había atendido por la mañana, cuando ya se conocía la exclusiva de El Confidencial, fueron las siguientes:--Un patético Màxim Huerta culpa a una "jauría política" de haberle echado del Gobierno de Sánchez--

Era una recomendación y lo hacíamos todos, actores, presentadores...haces lo que te dicen

No Maxim Huerta, ni todos los periodistas ni tertulianos ni colaboradores en televisión constituimos sociedades ni declaramos el apartamento de la playa, quien lo tenga, como gasto de empresa para pagar menos a Hacienda. — cristina de la hoz (@delahozm) 13 de junio de 2018

En 'Más vale tarde' (laSexta), la presentadora Mamen Mendizabal le acabó por dar la puntilla a sus excusas de mal pagador, y le dejó claro que hay muchos profesionales de la TV como en su día fue él que no tributaban a Hacienda a través de sociedades y sí como personas físicas:

¡Todos no!

El programa de laSexta ya sabía a esas horas que la comparecencia de Huerta que había convocado era para anunciar que se lo había pensado mejor y que dimitiría, como efectivamente acabó sucediendo.

Lo que Pedro Sánchez decía allá por 2015 sobre los fraudes al fisco...

El caso que durante la mañana y gran parte del día, el entonces ministro Huerta había contado con el apoyo e incluso la comprensión no solo del grupo mediático sino de la competencia (Mediaset) y algunos invitados políticos, como la podemita Mónica Oltra, que protagonizó un sainete--Oltra, otra de las implacables contra la corrupción (del PP) que ahora mira para otro lado con el ministro Màxim: "Es como una multa de tráfico pero un poco más elevada"--.

La dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura ha dejado retratados a unos cuantos que trataron desesperadamente en defender al ministro asegurando que su condena se debía a un cambio de criterio, antes de que se supiera de que en la condena había unas cuantas actitudes reprobables como presentar su propio mobiliario personal como si fueran gastos de una sociedad para no pagar IRPF.

Retratada queda la ministra Magdalena Valero, que se apresuró rápidamente a defender a Màxim Huerta asegurando que no había problema alguno o los líderes sindicales encabezados por el secretari general de UGT, José María Álvarez Suárez que al comparecer en la Moncloa vino a tratar de minimizar lo ocurrido.

En 'El Programa de Ana Rosa' y 'Espejo Público' cometieron el error de ponerse a hablar del tema antes de haber leído la sentencia.

"¡No es un fraude fiscal!" Aseguró un tertuliano apresurado en 'El Programa de Ana Rosa'. Joaquín Prat trataba de asegurar incialmente que el único error de Maxim Huerta había sido pleitear.

Pero en la casa de al lado, Atresmedia, los tertulianos de Susanna Griso llegaban un poquito más lejos. Martín Pallín, Cristina Fernández, Albert Castillón, Nacho Abad, Padura y hasta la propia Susanna Griso ponían toda la carne en el asador para defender al ministro Huerta donde sólo Ana Isabel Martín parecía querer poner las cosas en su sitio.

Cristina Fernández - Sus ingresos fueron 800.000 euros.

Susanna Griso - Pero el tenía sociedad y se permitía hacer eso hacer eso.

Cristina Fernández - ¡Era absolutamente legal! En la gestoría te decían que podías pagar como una sociedad. Y en 2012 cuando entra el Sr. Montoro quien cambia el criterio.

Martín Pallín - Que quede claro que no hay un delito contra la Hacienda Pública. Habrá 3.000 personas en la misma situación.

Susanna Griso - Debe haber muchos más, se ha quedado corto.

Paduna - ¿Es correcto que de forma retrospectiva te hagan eso? ¿Es justo que se considere fraude contra algo que en ese momento no lo era?

Susanna Griso - ¿Eso es una mácula en el Gobierno de Pedro Sánchez?

Cristina Fernández - ¡Y además esto son datos personales! ¿No os sorprende la premura con la que ha salido esto?

Martín Pallín - (...) Aquí se trata de una discusión entre su asesor fiscal y los inspectores de Hacienda.

Susanna Griso - Dejadme que aparque este asunto.

Martín Pallín - No es una condena. Las condenas sólo son penales.

Griso dejó el tema, porque prefería hablar de la gesta histórica del Aquarius, pero alguien les debió pasar la sentencia, al menos a Alfonso Egea que tras leerla, volvió a la mesa a tratar el tema por segunda vez, y aquí ya la cosa empezó a pintar mal para el ministro aunque Griso seguía en sus trece de defenderle.

Alfonso Egea - Cuesta hablar de un ministro que ha sido compañero de profesión. Pero una sentencia lo que te está diciendo es que hiciste algo mal.

Martín Pallín - Lo de crear sociedades para pagar retribuciones en programas de televisión fue una concesión que se abrió. (...) Si se hace correctamente no hay problema, si se hace incorrectamente es que hay una infracción tributaria. ¿Es una causa para que un ministro dimita?

Albert Castillón - ¿Ha cometido un delito? La pregunta es fácil

Martín Pallín - ¡No!.

Albert Castillón - Luego no ha cometido un delito. Es un motivo más ético moral que delictivo.

Ana I. Martín - ¡Pero no entiendo vuestra indulgencia!

Albert Castillón - Lo que yo no entiendo el acoso y derribo a una persona por una simple falta administrativa.

Susanna Griso - Pues yo sí soy indulgente. Cambiar las reglas de juego a mitad de partido no vale.

Nacho Abad- Y si no hubiera habido crisis económica no lo hubieran hecho. ¡Cambiaron las reglas a mitad del partido! ¡Vamos a nombrar monjas para ser ministros!

A mediodía, para Las Mañanas de Cuatro y Al Rojo Vivo la cosa parecía pintar bastante peor. En Atresmedia las tornas se invertían y pasaba a ser otro ex presentador como Xavier Sardá uno de los pocos que aún defendía al ministro--'Chani' Pérez Henares se come con patatas a Sardá por defender la inocencia de Màxim Huerta: "Defrauda a sabiendas y debe dimitir"--.

En Las Mañanas de Cuatro ni Rodolfo Irago, ni José María Calleja tenían ningúna gana en hacerlo. Es más Calleja hasta tenía ganas de morder. Martín Pallín repetía, pero en la mesa de LMDC ya no se le veía tan dispuesto a defender a Huerta como en Espejo Público.

Martín Pallín - Fue una idea de la propia Hacienda. Ahí hay muchas personas que tributan por ese régimen. Yo matizaría. Es una sentencia del año 2017 que viene después de un largo periplo. Debe haber 6.000 expedientes tributarios. El contribuyente sostiene su tésis, el inspector la suya. No llegan a acuerdo y prevalece el criterio del inspector. Es una sanción puramente administrativa debe haber sentencias a miles como esta. Yo veo el conflicto de esta manera. Descartado condenas o delito tributaria. Esto es una infracción tributaria. (...)

Javier Ruiz - No hay delito porque no se superan las 120.000 pero sí hay una infracción.

Rodolfo Irago - Está muy bien que de la cara. Pero si no ha pagado no puede ser ministro.

(...)

José María Calleja - Él tenía que haberselo dicho al presidente del Gobierno. Lo que no puede ser que hayamos pasado de un gobierno feminista y preparadísimo a esto.. Es cierto que lo ha hecho mucha gente. Pero otros no lo hemos hecho.

Javier Ruiz - ¿No se ha hecho un chequeo del Gobierno?

José María Calleja - Tü tienes que hacer un cacheo sistemático de todos los candidatos.

Alfonso Merlos - Es practicamente imposible escapar. Me sorprende que con una sanción de este embergadura. Alguien va a ser político el scanner.

(...)

Dani Montero - Fraude fiscal desde un punto de vista fiscal no. Lo que sí es es una sanción fiscal. El utiliza sociedades para pagar menos impuestos. Durante muchos años Hacienda fue permisiva con estas maniobras. No se trata de que lo hicieras antes o después, se trata de que lo hicieras. (...)

Rodolfo Irago - El PP es el menos indicado para hablar. El PP que esté calladito unos días, que no le vendrá mal. Es evidente que no puede seguir siendo ministro.

José María Calleja - Es evidente que es insostenible. Tendría que salir de él dimitir y si no le van a tener que echar.

Del cambio de Cristina Almeida a la desinformación de Mónica Oltra

Cristina Almeida colaboradora habitual tuvo una primera intervención en la que parecía querer defender a Maxim Huerta...

Cristina Almeida - Yo sé que hubo un cambio de criterio de Hacienda. Pero a mí me parece que eso hubiera sido normal recurrir. Yo creo que él, de buena fe, hizo esa empresa. Cambio de criterio Hacienda. Y si le han condenado es por la cantidad de gastos. Yo no soy la que digo si debe dimitir o no. Eres tú el que tiene que pensar si eso te convence a ti en cualquier otro ciudadano que lo hiciera. (...) Yo creo que lo primero que tiene que dar es explicaciones. Hace muy bien la oposición en pedir explicaciones. Si sólo hubiera sido un cambio, pues eso no es causa de dimisión. Eso es derecho a ejercer a un recurso.

Pero como le pasara a Alfonso Egea, alguien le debió pasar la sentencia y en su siguiente intervención Almeida fue menos caritativa con el aún ministro.

Cristina Almeida - Ahora si hubo mala fe por los gastos que se metían como empresa. Comprarse un chalé en la playa no son gastos de empresas, eso ya me suena peor. Lo digo con cariño a Maxim. Pero no se puede hacer piruetas. Si te han pillado debes dar ejemplo.

Pero quien tuvo un peor paso por LMDC fue la vicepresidenta de Valencia, Mónica Oltra, de Compromís, que quería entrar en el programa para despedirse de Javier Ruiz y hablar del Aquarius y se enteró en directo de lo que estaba pasando e hizo una tímida defensa de Maxim Huerta que no hubiera hecho de alguien del PP pero que parecía motivada más en la escasa información que tenía que en otra cosa.

Mónica Oltra - Me parece bien que se den explicaciones. Si fue un cambio de criterio de Hacienda, Maxim Huerta tenía derecho a acudir a la justicia si era legal cuando él no lo hizo. (...) No me he hecho una opinión al respecto.

Javier Ruiz - Hay una sentencia

Mónica Oltra - ¿Hay una sentencia? ¿Pero es una sentencia... digamos firme?

Javier Ruiz - Una sentencia administrativa.

Bien no suena... ¿Es sobre un tema administrativo? No es una sentencia penal...

Javier Ruiz - No es penal. No. Es una sanción por una infracción.

Mónica Oltra - Bueno, en ese caso... Es feo es... bonito no es... pero entiendo que en este caso no es una cuestión delictiva. Es como una multa de tráfico. Hay que darle a lo mejor 100 días de gracia al actual Gobierno con lo que está ocurriendo en este país. Pero me informaré mejor.

No debió pasar mucho tiempo en que alguien le dijera a Oltra lo que de verdad había pasado con Maxim Huerta y, por tanto, que había metido la pata.