Revilla, que sale hasta en la sopa, está cabreado porque no le llaman para ir a TVE:

El presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, sin duda uno d elos políticos más frívolos, incogherentes y contradictorios que hay en el panorama español, pero también al que más sacan las cadenas de televisión para escuchar sus pavadas, acudió este 12 de junio de 2018 al programa de El Hormiguero.

El político hizo un mayor hincapié en su tercera propuesta: "Intervenir como se intervino en Normandía en TVE. Pero de entrada. ¡Pluralidad, hombre!".

Eso dijo antes de quejarse que desde que entró el PP en el gobierno, jamás le han invitado a ninguno de sus programas.

"Yo no he estado en TVE. ¿Cómo es posible? No quiero presumir pero yo vengo mucho aquí porque te caigo muy bien y, sobre todo, porque te doy audiencia".