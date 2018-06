El intento de manipulación chusca de Echenique que se cree que la audiencia es tonta pero en Antena3 le crujen

"¿Qué diferencias encuentra usted entre el caso de Màxim Huerta y el de Juan Carlos Monedero? ¿Cree que en el caso de Monedero le inhabilita para dedicarse a la política?"

Es la pregunta que lanzó Susanna Griso a Pablo Echenique, secretario de organización podemita, este 15 de junio de 2018 en 'Espejo Público', dado que en su partido se lanzaron como locos a pedir la dimisión del ministro de Cultura pero todos cerraron filas en su día tras el cofundador de Podemos:

Bueno, hay muchísimas diferencias. La primera es que Màxim Huerta fue condenado y el Señor Monedero no, hizo una declaración complementaria y aunque le demandaron algunos sindicatos fascistas los jueces dijeron que no había delito. Además, Monedero dimitió de los cargos internos que tenía en el partido y no tenía ningún cargo público. Yo entiendo que hay quien quiera comparar todo, porque hay gente que intenta instalar que todos somos iguales. Eso es cínico y opera contra el cambio político.