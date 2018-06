Esta chica revoluciona el programa con un pretendiente “mayor que su padre”

En First Dates últimamente no dejan de superarse: en las últimas semanas hemos sido testigos de las críticas al camarero Matías Roure por su inapropiado comentario a una joven que acudía al programa a buscar su primer novio… o de la joven que confesó que quería ser Guardia Civil, pero cometió un error imperdonable para la audiencia del dating show de Cuatro.

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno.

Pero lo que mucha gente se pregunta cuando ve el programa —especialmente cuando somos testigos de citas en las que se intenta arrejuntar a una pepera con un podemita—, es qué criterio siguen para emparejar a sus participantes.

Al menos en el caso de Soraya, una madrileña de 28 años, cumplieron con sus deseos: buscaba en First Dates a un hombre mayor. “Llevo diez años independizada, tengo una hija y un chaval de 30 años no está en las expectativas que yo tengo”, argumentó la chica, después de describirse como “súperentregada en el amor y súperempalagosa, aunque tenga esta voz y esta cara de borde”.

A Soraya le esperaba José Luis, un hombre de 52 años que cuando vio a Soraya ni se lo creía: “Estoy encantadísimo”, afirmó. Como suele decirse, ¡no te has visto en otra!

“Yo no me esperaba una mujer como la que me habéis encontrado. Sois geniales y como mujer físicamente es espectacular”, exclamó, incrédulo.