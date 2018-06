Cintora retuerce unas palabras de Inda sobre Rafa Hernando y se lía la mundial: "¡Eres un 'manipulator'!"

¡Qué 'pena' que la noche del 16 de junio de 2018 a 'laSexta Noche' se le hundiese el show que tenía preparado con la llegada del barco Aquarius y los 629 inmigrantes a bordo!

Iñaki López, que tenía todo el dispositivo preparado para hacer conexiones a tutiplén desde Valencia, tuvo que conformarse con tener sobreimpreso en pantalla el tiempo que llevaba de travesía la embarcación y tener un debate en el plató.

Y como la tertulia no iba teniendo miga, quiso jugar al engaño sacando unas declaraciones de Rafa Hernando, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, poniendo el cebo a la audiencia de que igual había soltado la clásica burrada... ¡pero tampoco fue así!

Eduardo Inda, con mucha sorna, criticaba que ya era raro que hubiese una 'laSexta Noche' sin darle a Rafa Hernando y que, a buen seguro, también con mucha ironía. habría soltado alguna barbaridad.

El que no lo entendió así fue Jesús Cintora, quien en su turno de intervención aprovechó para sacudir al director de Okdiario, pero acabó llevándose el expresentador de 'Las Mañanas de Cuatro' un palo proverbial:

Me ha parecido oír en Eduardo Inda dos cosas a lavez: Hernando va a decir una barbaridad, pero me gusta Hernando como portavoz. A mí me gusta que los portavoces no digan barbaridades.

Inda saltaba:

Estaba hablando irónicamente. No malinterpretes porque en la tele se nota, Cintora, y tú que tienes experiencia en esto de la televisión debería saberlo, que se nota que te crece la nariz, que te va a crecer.

Cintora no se apeaba del burro:

Me había parecido que te ibas de la lengua porque las dos cosas no me casaban.

El de Okdiario le advertía: