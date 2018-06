El peor año en la vida de Maxim Huerta: desengaños amorosos, la muerte de su padre y el batacazo como ministro

Aislado y destrozado, desde el gran batacazo no va a las fiestas a las que estaba invitado y cuentan que lo ha pasado fatal. Eso es al menos lo que relata Antonio Diéguez en El Mundo este sábado, en donde por cierto se desvelan otras razones de Huerta para considerar los últimos doce meses de su vida como un verdadero annus horribilis, según informalia.



Fue el 31 de agosto de 2017 cuando el padre del escritor y periodista valenciano se fue para siempre después de un Alzheimer. Con una pérdida tan dolorosa aún reciente, Maxim, tuvo que enfrentarse a principios de este año a una ruptura sentimental con un ex. Fue una segunda oportunidad, y no funcionó. Pero es que a sus 47 años el valenciano no logra encontrar el sosiego en el amor y ya son varios sus intentos de hallar una pareja estable.

Su relación más seria la vivió hace tres años con un gallego que ahora trabaja en el departamento de producción de Atresmedia. Al menos, este desengaño, si le rompió el corazón, le sirvió como inspiración para su novela La parte escondida del Iceberg (2017). Por lo demás, esta semana se dio a conocer su affaire y posterior ruptura con el estilista Juan Avellaneda.

VÍDEO DESTACADO: Ana Rosa se queda atónita con lo que Margallo opina de la salida de Màxim Huerta