De Prada babea con Iglesias y se saca de la manga que a Podemos se le margina de unos medios "llenos de sicarios"

¡Es lo que faltaba para el euro! El escritor Juan Manuel de Prada, el mismo que no tiene empacho alguno en insultar a Hermann Tertsch, pese a ser compañero de tribuna en el diario ABC, babea con Podemos y no duda un solo momento en atender al requerimiento de Pablo Iglesias para ser entrevistado y soltar mierda contra las tertulias televisivas y llamar sicarios a un buen número de tertulianos.

De Prada, en una larga entrevista, aborda en un momento de la misma la cuestión de las tertulias televisivas y por su boca suelta auténticas barrabasadas que son celebradas y jaleadas por Pablo Iglesias.

Así, como aperitivo, comenta el parlanchín escritor que:

A lo largo de mi vida he participado en tertulias y he tenido la ocasión de conocer este mundo por dentro, de conocer las presiones que hay en los medios de comunicación y por otro de conocer la caterva de los personajes que circulan por las tertulias, donde hay personas extraordinarias, interesantes, inteligentes, pero donde también hay mucho sicario, mucho mercenario y mucha persona que va allí a soltar el argumentario que le han dado y en donde el hombre libre no lo tiene fácil.