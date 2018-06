Risto la vuelve a liar con este concursante de 'Factor X'

Se trataba de Pol, uno de los miembros del equipo de Laura Pausini que actúo en tercer lugar. Al terminar, después de los aplausos del público Risto no pudo evitar dar su opinión: "No me creo nada de ti", comenzaba para después añadir de manera cortante: "Cuando arqueas las cejas, cuando te arrodillas, cuando haces toda esa parafernalia", según ecoteuve.

A pesar de las críticas, Laura Pausini ha salido en defensa del integrante de su equipo. Esto no ha convencido para nada a Risto que ha continuado arremetiendo: "No tengo nada por lo que preocuparme. Mi compañera es muy auténtica, tú no". La italiana no ha cesado en su defensa y ha hecho alusión a la humildad que demuestra el concursante en el escenario. El catalán de nuevo cortante ha contestado: "Pol no es humilde, viene aquí a hacer un trabajo de teatro, como actor un 10". Además, Risto ha mantenido la tensión hasta el final, lo ha acusado de prepotente y además ha explicado por qué piensa así de Pol:"Los prepotentes nos conocemos entre nosotros", dijo.

VÍDEO DESTACADO: 'Got talent': Wendi Superstar impresiona a todos con su “movimiento de pechamen”… menos a Risto