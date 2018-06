Una madre por gestación subrogada vapulea a Irene Montero por su menosprecio: "¡Estás insultado mi modelo de familia!"

Se las prometía muy felices Irene Montero, en una plancetera y cómoda charla sobre el 'Chester' de Risto Mejide, donde la número 2 de Podemos pudo explayarse con el publicista sobre todos esos asuntos que le interesan.

Durante la conversación con Mejide, Montero dejó clara su postura contraria a la gestación subrogada.

"Dar vida es hermoso. Los úteros no se pueden vender. No es lo mismo donar que vender. Gratis no funciona. Cuando se habla de gestación por sustitución, siempre es mediando las leyes del mercado. Si la lógica de mercado entra a funcionar, el pobre acaba vendiendo. Hay que buscar otras alternativas", declaró Montero.

Todo iba dentro del orden lógico hasta que por el plató de Cuatro apareció Sonia Ruano, un caso muy especial porque había sido madre por gestación subrogada. Al parecer, según explicó, era la única técnica de reproducción asistida a la que podía acudir tras haber superado a los 38 años un cáncer de útero.

Ella explicó su caso y Montero, fiel a la ética y a la estética podemita, aseguró sentirse muy empática con lo sucedido pero siguió sin bajarse de la burra.

Montero: En las donaciones por ejemplo, son anonimas, no se permiten al donante y al receptor conocerse, pero es una cuestión que no se puede someter a la lógica del mercado. Mejide: Pero Irene, en este caso concreto tú que harías, ¿le prohibirías alcanzar su sueño de ser madre...? Montero: A través de la gestación subrogada sí, yo le propondría otra alternativa. La adopción es una de ellas. Sonia Ruano: Pero la adopción no es una alternativa para las personas que han pasado un cáncer. Mejide: ¿eso es así? Sonia Ruano: Eso es así. Irene déjame que te cuente una cosa, la no regulación en esta materia está haciendo que existan agencias que se llevan personas donde no hay una buena regulación y existan esas malas praxis, para evitarlo necesitamos una buena regulación aquí. Es como cuando no existía antes una ley del aborto en España y nos teníamos que ir a Londres a abortar Mejide: ¿Cuanto cuesta este proceso de gestación subrogada en EEUU? Sonia Ruano: Unos 120.000 euros. [...] Montero: Imagínate que una mujer decide asumir esta propuesta y en el octavo mes de embarazo decide que rompe ese contrato porque se quiere quedar con el hijo que va a dar a luz. Tiene un contrato sí, ¿pero qué pasa si se arrepiente? Al igual que tú no vendes una extremidad de tu cuerpo creo que no puedes vender los úteros Sonia Ruano: Perdóname, cuando escucho eso de vender un útero, estás insultando mi modelo de familia porque eso mis hijas lo van a escuchar dentro de unos años. Montero: No pretendo insultarte, de verdad que no Sonia Ruano: No ya, ya sé que a mi no, pero a mi modelo de familia sí Mejide: Disculpad, estoy fascinado por el debate. Yo tengo que decir Irene que estoy más de acuerdo con ella Montero: Me lo imaginaba Risto, se te ha notado un poco.

Acertó a decir la de Podemos.