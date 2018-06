Israel García Juez sale vivo de las trampas de TV3: "Vi a periodistas de esta casa subidos sobre los coches de la Guardia Civil"

Metes en una coctelera una tertulia de discusión que consista en enfrentar los conceptos 'Cataluña' vs 'España' (cuando es imposible una España sin Cataluña), una entrevista donde se hable de Franco (y se asocie a 'España' con él), un personaje populista que defienda referendum para disolución del Estado español y un concurso de lágrimas en el que se victimice a los líderes del 'process'... y ¿cuál ¿el resultado?

Pues que de la coctelera sale el programa 'Preguntes Frequents' de se emite los fines de semana en TV3 producido por la productora fundada por Andreu Buenafuente y que hace tiempo que se ha convertido en un foco descarado de radicalismo independentista como su público deja claro una y otra vez.--Ciudadanos pide aplicar de nuevo el 155 por la apertura de embajadas y la burla de TV3 al Constitucional--

Franco, Matamala y la no-parroquia de Baeza

En su último programa al 'intelectual' independentista catalán August Gil Matamala - padre de la actriz Ariadna Gil - a que se dedicara a hablar una hora de Franco y la malvada España. En TV3 no puede estar demasiado tiempo sin sacar a pasear al franquismo. También entrevistaron al cura Baeza que dirige el Centro Religioso de San Carlos Borromero convertido últimamente en lanzadera para que Willy Toledo lance sus soflamas.--TV3 aprovecha el 'canguelo' de Pedro Sánchez con el separatismo para blindar a sus telepredicadores de odio--

El padre Baeza defendió el referendum de independencia en Cataluña y reivindicó la desobediencia civil. Eso sí, a los periodistas de El Terrat que se enteren un poco mejor: ni San Carlos Borromeo es una Parroquia, ni Javier Baeza es un párroco. Por mucho de que lo pusieran en infografía y que Laura Rosel se emperrara en repetirlo una y otra vez durante la entrevista. Si su fanatismo independentista les deja algo de tiempo les bastaría con consultar el comunicado del Arzobispado de Madrid al respecto.



Israel García Juez en la 'trampa' y Patricia López en la promoción

El punto lacrimógeno estaba dedicaro a 'los Jordis'. Sentaron en plató a las esposas de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez para reforzar 'la tragedia' de su condición. El plató estaba repleto de tertulianas independentistas, incluida Patricia López, la representante del digital del magnate independentista Jaume Roures.--Al bufón separatista de TV3, Toni Albà, le van a lavar la boca por insultar a jueces y policías--

Para simular pluralidad había un periodista "de Madrid", Israel García Juez, que ya ha estado en alguna ocasión en 'Preguntes Frequents'. Siempre el periodista discrepante debe ser de Madrid, los guionistas de TV3 buscan así el deseado efecto de "Cataluña vs España", como hacían con Margallo. ¿Por qué no llevan en vez de a Israel García Juez que tiene que venir desde Madrid a algún periodista no independentista catalán?

Ah... que entonces sería reconocer un Cataluña vs Cataluña, reconocer que hay un 'enfrentamiento civil' y romper su mensaje cursi de 'somos un sólo pueblo'. "Evitémoslo y para que alla bronca llamemos a periodistas de fuera y así a crecentar la idea de España vs Cataluña, que es lo que nos gusta" deben decir los guionistas de El Terrat.--TV3 se pone la venda antes de la herida: Rahola tacha a Josep Borrell de "ángel exterminador" de Cataluña--

Israel García Juez intentó defender sus argumentos con claridad, aunque tuviera a todos en contra. Patricia López fue una de las más vehementes cuando este trató de defender a la juez Carmen Lamela que dictaminó su prisión incondicional.

Patricia López aprovechó su estancia en el plató de la tele de todos los catalanes para promocionar gratis el documental de su amo y señor, Jaume Roures, en el que, según ella, se acreita que 'los Jordis' son inocentes, lo que incrementó su choque con García Juez.

Israel García Juez - Sí que había un riesgo de reiteración. Ellos decían que querían seguir a favor de la declaración de la República Catalana. (...) Espero con ansia ver ese documental. Lo que dice el auto del juez es que se produjeron daños de 135.000 euros que ya superan el delito fiscal. Es evidente que se arrasaron tres coches de la Guardia Civil, es evidente que la secretaria judicial se tuvo que ir por otro edificio anexo y esconderse entre otra gente que asistía al teatro. Es decir, sí que hubo...

Patricia López - Yo me he leído el acto del juez y me he visto el documental. Entonces como te llevo ventaja no voy a discutir contigo. Cuando veas el documental, hablamos.

Israel García Juez - Con todo mi respeto, a mí me parecerá muy bien tu documental, pero te leo lo que dice una jueza de la Audiencia Nacional...

Patricia López - Me he leído el auto. Porque leer... sé leer igual que tú.

Israel García Juez - Pues léetelo, porque yo lo que os estoy diciendo...

Patricia López - ¡Y también se ven periodistas subidos sobre los coches! ¡Si tú no lo sabes ver, tienes un problema!

Israel García Juez - Periodistas. Ya que lo dices, ví a periodistas subidos en coches... pero periodistas de esta casa, TV3. No periodistas de otros...

Laura Rosel - ¡Israel! ¿Recuerdas lo que te he dicho del volumen? Baja el volumen.

Laura Rosel les cortoó. Que oportuno que lo hiciera justo cuando mencionaba que periodistas de TV3 se subieron sobre los coches destrozados de la Guardia Civil (como Iván Medina, el periodista de TV3 del programa 'Tarde Oberta' que también producía Jaume Roures).

Lo cierto es Roures anda de promoción de su documental pro-Jordis. Ya dijo en RAC1 que esperan que se lo compre TV3. Y seguramente lo hará, pues la partida presupuestaria que Quim Torra ha otorado a TV3 era básicmaente por poder hacer seguir ganando dinero a Minoría Absoluta, Mediapro, Alguna Pregunta Mes y demás productoras del independentismo.

Patricia López e Israel García Juez siguieron chocando.

Israel García Juez - Los hechos delictivos continúan...

Patricia López - ¡No, los hechos delcitivos no continúan!

Israel García Juez - Lo que tú digas. Sabes tú más que una jueza de la Audiencia Nacional.

Como lo 'Preguntes Frequents' es algo descarado hasta el público - siempre independentista - toma partido.

Tertuliana - Tienen derecho de no declarar. Y en función de eso no se ha delimitar una libertad provisional o no.

Isrel García Juez - ¿Cömo que no? Esto está en el Estado de Derecho.

Tertuliana - En función de eso no va una prisión provisional.

Israel García Juez - En función de los delitos.

Tertuliana - ¡No!

Israel García Juez - ¿Cómo que no? ¿Por qué están los Jordis en prisión? ¿Porque la jueza Lamela es muy caprichosa?

Público - ¡Síiiiiii!

Israel García Juez - (Irónico) Sí, sí, claro, una cosa...

El público siempre es independentista, como un ex invitado del programa Joan Planas relataba en un ilustrativo vídeo de su blog el trato que le dieron en el citado espacio desde le públicol.

Por mucho que sea encomiable la defensa de Israel García Juez de los planteamientos no independentistas, su condición de "periodista de Madrid" forma parte de la trampa. Ya lo denunció en su día Víctor M Amela ante la propia Laura Rosel cuando dijo que "quería ver en TV3 a periodistas catalanes no independententistas, escritores catalanes no independentistas o intelectuales catalanes no independentistas".

Pero los de TV3 no caerán en ese error que rompería la idea de que todos los catalanes están con el soberanismo. Y es por eso, que quizá García Juez tendría que replantearse que papel está jugando aceptando ir al plató manipulador de Rosel y Buenafuente.