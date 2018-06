Jorge Javier le da una puñalada trapera a Maite Galdeano

La llamada comenzaba con una Maite afligida diciendo: "Tengo la angustia de que todavía no la he disfrutado, yo me fui a Pamplona y ella se ha quedado en Madrid". A lo que Jorge sin cortarse un pelo respondió: "Qué quieres, ¿que esté contigo todo el rato?", según ecoteuve.

"Claro y que me cuente todo a detalle", dijo orgullosa la de Pamplona. El presentador puso cara de asco y le pregunto directamente que por qué era tan "coñazo". Maite ni se inmutó y contestó entre risas: "Es una magia creada la de la niña y yo, estamos hechas la una para la otra". Esto no solo indignó a Jorge Javier, si no también a Rafa Mora que le increpó: "No puedes ser tan egoísta con Sofía".

El presentador decidió unirse a la guerra contra la navarra y le contestó clavándole un puñal: "Tú quieres ser Sofía Suescun, tu eres la mamá de la estrella pero tu quieres ser la estrella", dijo.

Rafa Mora continuó metiendo cizaña: "Maite se que estas muy molesta porque Sofía y Albalá están otra vez intentando reconducir la relación", dijo.

