Mano de palos de Javier Marías a laSexta: "Sus telediarios son parciales y bufonescos"

El columnista Javier Marías ha puesto sus dardos sobre los telediarios de laSexta, a los que ha calificado de "parciales y bufonescos", y a los de TVE, a los que ha llamado "torpísimos".--Las hordas feministas caen encima de Javier Marías por meterse con Gloria Fuertes --

Esto decía el escritor sobre ellos en su columna publicada este 17 de junio de 2018 en el suplemento dominical de El País, 'El País Semanal':--Javier Marías pasa al ataque y despacha a Pablo Iglesias por haberle llamado "pollavieja"--

[Estos telediarios] no solo no disparan sus decibelios para tratar cualquier tontada, sino que exprimen la tontada en cuestión hasta convertir sus informativos en extenuantes monográficos.

Añade que--Las hordas radicales de Twitter insultan a Javier Marías por escribir que también se dan casos de mujeres que mienten sobre el acoso--:

Si hay nevadas, se anuncian catástrofes varias durante veinte minutos; si se cae un árbol que mata o no mata, logran que la población entera mire todos los árboles con pavor y no ose entrar en un parque; si un par de políticos han falseado o inflado sus curricula (algo que seguramente hace el 80% de la ciudadanía), eso ocupa horas y horas de noticias y tertulias a lo largo de jornadas sin fin; si una pareja de líderes se compra un chalet, corren ríos de tinta y palabra al respecto y se organiza un megalómano plebiscito para ver si puede seguir en el cargo (en este sentido estoy muy decepcionado de que en su momento Pablo Iglesias no consultara a las bases podemitas si podía ponerse corbata o no; se le ha visto llevar sin permiso tan sospechosa prenda más de una vez).