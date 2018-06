Sofía deja con el culo al aire a Logan

Supervivientes encaró su verdadera recta final el miércoles 13 de junio con una final dividida en dos partes, cuya segunda parte se ha emitido este jueves 14, el concurso ha cerrado la que ha sido su mejor temporada a nivel de audiencia, según SQ.

Al final Sofía quien logró la victoria en el concurso de supervivencia durante la gran final. Después de tres meses de aventura, la joven cumplió con los pronósticos y desbancó a Logan.

Con el final del reality Mediaset reunió a los concursantes y su entorno en una fiesta para celebrar el éxito de la edición. Y por lo visto, durante la celebración, Logan admitió que no “le hacía gracia” que la pamplonesa se hubiera alzado con la victoria.

“Si valoramos la supervivencia, Sofía no es una justa ganadora”, comentó el asturiano, que apostó por él mismo o por su compañero de concurso Sergio como mejores supervivientes. “Se ha estado haciendo la víctima desde el principio y ha ganado por sus seguidores”, criticó Logan.

Pero lo más polémico de todo —que Sofía está más que acostumbrada a ser criticada por sus rivales en los diferentes realities— ha sido la manera en la que cargó contra los fans de la pamplonesa, a quienes tildó de “locos”.

“No saben valorar lo esencial del programa”, dijo el modelo.

Por todo esto, uno de los momentos más esperados por los espectadores era el cara a cara en el que los supervivientes se dicen abiertamente todo lo que piensan de sus compañeros, y especialmente el de Logan y Sofía.

Y no ha decepcionado: los supervivientes no se han cortado un pelo a la hora de expresar abiertamente sus opiniones, llamándose de todo el directo.

Lógicamente, las palabras de Logan sobre si ella merecía o no la victoria no sentaron nada bien a la de Pamplona, y le contestó en directo dejándole en evidencia:

“Estás reventadísimo, él me dijo cuando íbamos en el helicóptero que cualquiera de los dos merecíamos ganar.”

Parece ser que si una vez hubo una buena relación entre ellos, ya está más que olvidado. Aunque en la isla parecía que se habían dicho todo lo que se tenían que decir el uno al otro, parece que Logan ha cambiado de opinión y que ahora no cree que Sofía sea una justa ganadora.

Pero también tuvo que escuchar la opinión de Alejandro Albalá al respecto:

“Si tú has llegado tan lejos en el concurso ha sido por ella.”

El pique continuó cuando se habló sobre si Sofía y Alejandro estaban enamorados o no: Logan saltaba en la conversación y afirmó que “Sofía debería de ser lo sincera que dice que es y admitir que no está enamorada de Alejandro”. A este comentario se unió su ex Hugo Paz, que aseguró que a él también se lo dijo en la isla.

Pero Alejandro Albalá está convencido de que Logan se ha aprovechado de Sofía, y así se lo habría confirmado uno de los supervivientes. El exnovio de Sofía ha defendido su teoría delante de Logan, que ha negado en todo momento haber hecho estrategia a costa de su compañera.

Logan ha terminado poniendo el punto final a la conversación:

“Yo al principio sentía mariposas por ella, cuando solo veía cosas buenas, ahora las mariposas se han pirado.”

VÍDEO DESTACADO: Supervivientes 2018: sin Sofía Suescun son todos satélites auténticos