Ónega choca de frente contra una Soraya estoica que no tiene interés en rajar contra Cospedal o Margallo

Soraya Sáenz de Santamaría concedía la primera entrevista ya como candidata a presidir el Partido Popular este 19 de junio de 2018 a Sonsoles Ónega en el nuevo programa 'Ya es mediodía' de Telecinco.

La periodista trató de 'apretar' a la exviceprsidenta del gobierno en los asuntos más calientes, pero se encontró una Soraya de lo más tranquila y pacifista, sin querer entrar en el cuerpo a cuerpo con otros dos candidatos; especialmente con su enemiga íntima, Cospedal, y con quien más la ha apedreado en los últimos tiempos, Margallo.

Ónega : Nos ha llamado la atención su puesta en escena en la Carrera de San Jerónimo frente a la escalinata del Congreso y la de Cospedal en Toledo junto a su partido... No sé si quería mandarle un recado a usted. Pero yo quería preguntarle quién le apoya a usted.

Soraya : Yo he respeto siempre mucho a Feijóo y respeto su decisión, pero cada uno tiene sus momentos y sus tiempos.

Soraya : Mire, había cosas convocadas o sea que teníamos que saberlo. También he hablado con Pablo Casado.

Caos absoluto en la presentación de candidatura de Soraya.

Soraya: Mire, yo no voy a decirle quién me apoya. Eso lo tiene que decir la gente que me apoya.

Ónega: ¿Sabe a quién apoya Feijóo?

Soraya: Eso lo tiene que decir Alberto Núñez Feijóo.