Susanna Griso se quita la careta contra Pablo Casado y le trata de árbitro, de 'apestado' y de corrupto, pero no de candidato

Continuamente con una sonrisa en la boca, la presentadora de 'Espejo Público', este 19 de junio de 2018 también entrevistadora de Pablo Casado, se quedó bien a gusto con su protagonista quitándose por fin la careta.

Susanna Griso aprovechó el paso del candidato a presidir el PP por su programa de Antena3 para poner sobre la mesa todos los temas conflictivos, como todo buen entrevistador debe hacer, pero se apreció en Griso algo fuera de lo normal; la inquina en sus preguntas hacia el propio Casado. Vean:

¿Se plantea usted ser presidente del PP con un candidato distinto, como el propio Feijóo? ¿Se abre esa posibilidad? ¿Pero aspira a ser presidente del PP y candidato o estaría abierto a un tándem con otro candidato tipo Feijóo?

A la segunda que insistió la presentadora, tuvo que terciar Casado: "Evidentemente cuando damos el paso es para ir a por todas, y los partidos no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para gobernar".

Pero no se dio por satisfecha Griso:

¿Por qué todo el mundo piensa que a Feijóo le ha faltado coraje, o que hay algo más que se nos escapa?

"No lo sé. Pero revitalizar el partido no es una tarea fácil porque hemos recibido un duro golpe", respondió el candidato que no parece nada del gusto de Griso.

Como no quedaba la entrevistadora conforme sin Feijóo en la pugna, se decidió a seguir haciendo de menos al candidato que tenía enfrente:

Una vez Feijóo no se presenta, se abre una guerra cainita entre Soraya y Cospedal. ¿No sé si usted se puede convertir en árbitro en esta situación?

Da la sensación que ahora lo de ser el candidato oficial, del dedazo, va en contra, y todos apelan a la militancia. Ser candidato oficial le convierte a uno casi en un apestado, ¿no?

Como no estaba quedando conforme Griso aún así con su apaleamiento contra Casado, terminó, cómo no, hablando del máster...

Yo no me lo tomaría a broma, esto es solo un aviso y va a haber más. Es decir, entiendo que no hay ninguna foto, ni ningún escándalo que le pueda afear la candidatura, porque si lo hay, se lo van a sacar.

.