Rajada brutal de José Luis contra ‘Supervivientes’

Las redes sociales arden desde el pasado jueves con Supervivientes. Pero en esta ocasión, lo que atormenta e inquieta a los seguidores del programa no es la victoria de Sofia Suescun, o las palabras de Logan sobre si merecía o no la victoria, según SQ.

No, la pregunta que todo el mundo se hace es dónde diablos está José Luis Losa, aquel mítico concursante de MasterChef primero, y ganador de la edición de 2017 después. ¿Por qué no le entregó él el cheque a Sofía, como suele ser tradición en el reality?

En las redes nadie se pudo explicar su ausencia, y Twitter se convirtió en un auténtico hervidero de comentarios e hipótesis. Muchos se atrevieron a aventurar que quizás estaba en contra de que la navarra fuera la vencedora.

El silencio desde el programa y la productora ayudó a que se propagaran los rumores, pero en Cotilleo han podido hablar en exclusiva con Jose Luis a través de su representante, Eduardo de la Pascua, y sus declaraciones han dado mucho de qué hablar.

Resulta que Jose Luis “no ha entregado el cheque a Sofía como era su intención no porque no quisiera sino porque no le han dejado”.

Se siente “denigrado por los responsables de la productora”, que por lo visto no le querían en el plató, y menos aún que entregara el cheque. Tampoco estaban dispuestos a pagar los gastos de desplazamiento a Inmaculada, su mujer, con la que quería acudir.

Así, los impedimentos hicieron que decidiera ver la gala final desde el salón de su casa. Él estuvo esperando una llamada de algún responsable dando una solución para poder ir como era su intención desde que empezó el concurso, ya que aseguró que tenía muchas ganas de volver a vivir ese momento histórico en su vida.

Aunque hasta el último minuto estuvo pendiente del teléfono, esa llamada nunca llegó, y tuvo que ver la gala final de Supervivientes desde su casa… Algo que nadie entiende y que ha hecho que sean muchos los internautas que han protestado en las redes sociales.

