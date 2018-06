Sáenz de Santamaría le deja una cosa bien clarita a Griso para que no le perjudique ni un pelo en la sucesión del PP

Susanna Griso se está cubriendo de gloria con el proceso de sucesión de Mariano Rajoy en el PP. Primero contó con Pablo Casado en su estudio de 'Espejo Público' y terminó por desesperar al candidato con tanta falta de tacto y casi de respeto.... Susanna Griso se quita la careta contra Pablo Casado y le trata de árbitro, de 'apestado' y de corrupto, pero no de candidato.

Y este 20 de junio de 2018, terminó por poner de los nervios a la candidata principal, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando le quiso encontrar tres pies al gato de lo que explicaba la exvicepresidenta en relación a Feijóo y el resto de candidatos.

Al final Soraya terminó por meterle un buen rapapolvo a la presentadora, que al paso que va sería mejor que dejara de entrevistar a más candidatos del Partido Popular:

Griso: Señora Santamaría, usted es muy hábil y me ha dicho que es importante no solo saber dejar el partido sino ser un buen cartel, y ahí ha situado a Feijóo y a usted misma. Es verdad que todas las encuestas apuntaban en esa dirección, y eso descarta al resto.

Soraya: No, no, eso no descarta a nadie. Usted me ha preguntado por qué yo he tomado esta decisión y por qué hay gente que se ha acercado a mí a decirme que vamos hacia delante.

Griso: Digamos que no les descarta, pero les pone en el furgón de cola.

Soraya: No, mire, mire, no, no pongo en el furgón de cola a nadie. No se confunda, al contrario. Además pueden cualquiera de ellos ganar el Congreso. Pero oiga, si mi partido considera que hay otro mejor para dirigirlo, yo en el primer momento estaré con esa persona a tope.