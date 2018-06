La exministra Montserrat se pone farruca con Ferreras para no admitir la guerra Cospedal-Soraya: "Lo que dice no es cierto"

No quieren en el PP que se les vaya de madre el proceso de primarias, y los candidatos (salvo Margallo), están intentando morderse la lengua para no llevar la pelea al barro, pero no parece que la paz vaya a durar hasta la fecha clave.

Este 21 de junio de 2018 Antonio García Ferreras contó con Dolors Montserrat, la exministra de Sanidad y ahora portavoz de la candidatura de Cospedal, y con tal de no reconocer la evidente guerra entre su candidata y la otra favorita, Soraya, se molestó con el presentador:

Montserrat: Fíjese que hay muchos presidentes regionales que se mantienen en la neutralidad, y es normal, porque estamos en un proceso interno donde todos somos compañeros y amigos y trabajamos por el PP. Ustedes no van a ver como hacen en Podemos y en el PSOE que entre los candidatos se machacan y destruyen. Nosotros somos un partido serio.

Ferreras: Ministra, no me diga que es un mito el combate político Cospedal-Soraya, Soraya-Cospedal, de estos últimos años. Eso no es un mito, es una realidad.

Montserrat: Bueno, esto lo dice usted, porque eso no es cierto. Todos los candidatos trabajan para este gran partido y tenemos claro que el enemigo está fuera y de este congreso vamos a salir más fuertes y más unidos. Y Cospedal es la candidata de las bases...

Ahí, metiendo con calzador de nuevo el eslogan de su candidatura.

Pero no se entiende, Montserrat, y al final todos los que os metéis en este proceso de primarias os pringaréis de una manera u otra. Ya lo avisaron en 'El programa de Ana Rosa':

"Va a correr la sangre en el PP, y mucha".