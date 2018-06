El abogado de 'La Manada' reparte a Inda de su propia medicina: "Si esto le da vómitos, ¡tome Primperan!"

La inminente salida en libertad provisional de los miembros de 'La Manada' previo pago de la fianza impuesta ha marcado absolutamente la actualidad de este 22 de junio de 2018, de modo que los medios de comunicación dedicaron auténticos monográficos al asunto.

Es el caso de 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, donde contaron desde primera hora y durante un amplio espectro de tertulia con el abogado Agustín Martínez (de cuatro de los miembros de 'La Manada', y con él se produjeron todo tipo de lances y disputas en el devenir del debate. Pero sin duda, lo más proclives fueron los intercambios con el siempre controvertido periodista Eduardo Inda. Abogado y tertuliano se lanzaron varias pullas; aquí, algunas:

Martínez : ¡Discúlpame! ¡No es vierto! Esto no es estar medio embarazada, que no se puede.

Este fue solo el primero de los lances, que siguieron de esta guisa:

Martínez: Decía el Señor Inda que él está muy contra del magistrado que dijo que la situación era una escena de jolgorio.

Inda: Absolutamente. Leer esto me provoca vómitos morales, sinceramente.

Martínez: Bueno, pues tome Primperán.

Inda: No, Primperán no, a mí me provoca vómitos y estamos hablando de una cosa muy seria. Usted puede tener la opinión que sea, pero el que del jolgorio se equivocó rotundamente, por no decir otra cosa, en las formas.