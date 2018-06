Este posado en bikini de Paz Padilla arrasa y genera el mismo comentario en las redes

Que Paz Padilla lleva un buen tiempo trabajando intensamente en el gimnasio para mejorar su físico es algo que todos sus seguidores de Instagram saben perfectamente. Son muchas las imágenes y vídeos que ha compartido en los que aparece ejercitándose, y mostrando día a día los resultados. Y por supuesto, ahora que llega el buen tiempo, es el momento para lucirse, según SQ.

Qué mejor momento que los días que la actriz ha pasado en Roquetas de Mar, terminando los preparativos para representar “Desatadas”, una divertida obra de teatro en la que participa. En los descansos, la presentadora aprovecha el buen tiempo para disfrutar de la piscina y el sol.

La presentadora ha publicado una fotografía en bikini en una piscina de Almería, un auténtico posado para dar la bienvenida al verano como los que hacía Ana Obregón. Aunque en su caso, aparece con un traje de baño de diferentes colores… flotando sobre un majestuoso flotador de unicornio.

Padilla acompañó la fotografía con el mensaje “¡Así que fácil es trabajar! En Roquetas de Mar esperando la hora para ir al teatro a hacer Desatadas”.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores, por encima de ese espectacular flotador, fue el físico de la presentadora y el trabajo que hay detrás. “Toda un top model”, “¡Cuerpazo!” o “eso es un cuerpo y no el del unicornio flotador” han sido algunos de los comentarios, que seguro que habrán encantado a la presentadora.

Y es que conseguir una imagen como esa no es tarea fácil, como sabemos todos los que hemos fracasado en nuestra Operación Bikini de este año. Pero no tiene demasiado secreto: un entrenamiento estricto, y una dieta muy cuidada. Su entrenadora personal es María Macías Martín, y con ella no se pierde ni un día de entrenamiento.

