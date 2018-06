Los 'golpistas' de 'Polonia' no se cortan y cierran la temporada con un vomitivo homenaje a Oriol Junqueras

El programa que la productora independentista catalana 'Minoría Absoluta' realiza para TV3 'Polonia' emitía la noche del 21 de junio de 2018 su último programa de la que ha sido su temporada más radical y politizada (aún más) desde que el programa existe, aunque en los últimos ha intentado despegar el pie del acelerador (en el último ni tan siquiera salió Puigdemont), aunque sí su abogado, no sólo el imitador, sino que también el Cuevillas original participó en un gag.

En realidad el programa, al que le gusta presumir de equilibrado por hacer parodias de todos los partidos políticas, nunca lo ha sido en los temas identitarios o en los que afectan a cuestiones del independentismo, donde siempre se ha posicionado a favor del victimismo indepe presentando a los políticos españoles como anticatalanes y a los ciudadanos de España como fascistas, al tiempo que presentan a los políticos nacionalistas y a sus seguidores como civilizados y dialogantes. Aún así el programa hasta este temporada pretendía disimular asegurando que mantenían una postura "oficialmente" neutral. En esta temporada decidieron cambiar ese postureo.

En su programa del 5 de octubre de 2017, el primero que hicieron tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el programa sorprendió con inicio sin precedentes: todo el reparto de actores de 'Polonia' encabezados por Queco Novell y los miembros del equipo del programa plantamos con gesto solemne para asegurar que dedicaban el programa 'a las víctimas' de las cargas policiales de la policía española durante el 1 de octubre, en un programa que comparó al Rey y al Gobierno con Franco y presentó a la policía española como terroristas.

Lo más infame del 'homenaje' de 'Polonia' es que aquel gesto no lo habían hecho algo así por ninguna de las víctimas de ETA, a pesar de que hasta 12 personas murieron asesinadas por la banda criminal con el programa de 'Minoría Absoluta' en emisión. Y ni tan siquiera lo hicieron en el primer programa posterior a la masacre de las Ramblas. (Al margen quedaba el ya de por sí lamentable hecho de que un programa de TV3 se posicionaba a favor de los independentistas del 1-O y se olvidaba de los catalanes no-independentistas).

Pero el programa daba otro paso más en su alineamiento por el process cuando el 2 de noviembre de 2017 el equipo del 'Polonia' se negó a hacer programa como señal de protesta por 'la detención' de Oriol Junqueras y los otros presos por el 'proces'. Con un mensaje en Twitter aseguraran que con la detención de Junqueras "no tenían ganas de reír". Lo que no conseguían los asesinatos lo conseguía la detención de los políticos independentistas. No parece probable que el programa hubiera tenido esa consideración contra un detenido por desobediencia que fuera del PSOE, el PP o Ciudadanos. Pero si eran indepes, había que defenderles.

A la siguiente semana quedaba la duda de sí iban a hacer alguna parodia de los encarcelados desde la cárcel o similar. Pero no fue así. El programa dictaminó que Junqueras, 'Los Jordis' y los demás detenidos alcanzaban el grado de figuras sagradas que no podían ser parodiadas mientras estaban retenidas. Y como señal de protesta en aquel programa enseñaron al final un armario a modo de monumento de homenaje hacia los líderes del 'proces' retenidos mostrando material de atrezzo vinculado a las figuras y consejeros encarcelados. 'Polonia' había dado su mayor gesto de posicionamiento hasta el momento.

"Presos políticos"

Ni cuando Oriol Junqueras hacía artículos en prensa, ni cuando aparecía en vídeos dando clase en la trena, ante ninguna de esas situaciones había vuelto a hacerse ningún gag de Oriol Junqueras de la mano de su imitador habitual Iván Labanda.

El programa 'Polonia' espero hasta justo el final del que ha sido su último programa de la temporada en el que después de que el director de actores, Xavi Ricart se despidiera con un 'hasta septiembre', e incluso después de los créditos del final, tras unos segundos de silencio se mostraba en un cuarto escondido del plató a Oriol Junqueras hablando con el resto de políticos en prisión preventiva por el "proces", Raúl Romeva y Carme Forcadell (los únicos que ya habían sido parodiados hasta ahora), junto con el resto que aparecía por primera vez, Joaquim Forn, Rull, Turull, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Que, comentaban cosas como...

Oriol Junqueras - "¿No deberían venir los Jordis?

Dolors Bassa - "Deben estar al caer"

Jordi Sánchez - "Perdonad, ha sido el bus"

Carmen Forcadell - "¿Y por que no habéis cogido un taxi?"

Jordi Cruixart - "Porque la última vez que nos acercamos a un coche, la cosa no acabó demasiado bien..."

(Risas de todos por la referencia a los coches destrozados de la Guardia Civil)

Raúl Romeva - "¿Creeis que en septiembre nos llamarán para hacer gags?"

Carmen Forcadell - "Creo que va para largo. Además si nos llaman para hacer gags, será porque quieren reírse de las cosas que hacemos"

El programa mostraba así a los 'presos' charlando amigablemente mientras subía una música emotiva.

La secuencia pretendía ser metafórica - no eran representados en una cárcel sino paseando tranquilamente por el plató de 'Polonia' - y aunque indudablemente tenía un componente de homenaje hacia ellos, también esto era compatible con un aparente intento del programa de volver a aceptar que se pudiera hacer parodia de todos los dirigentes, incluyendo los dirigentes independentistas presos, quitando ese rasgo de "mártires intocables sagrados" que habían tenido hasta ahora. En un espacio que quizá no quiera parecer tan sesgado.

Lo más sectario del espacio no fue durante la emisión, sino en el canal de Youtube oficial del programa de TV3 donde ese fragmento de epílogo fue subido con el titular como "Polonia: Final dels presos políticos", es decir, TV3 comprando una vez más el discurso indepe de que los detenidos por el proces son 'presos políticos'. Un título, por cierto, que no se atrevieron a poner en la web de TV3, y sólo figura en el canal de youtube oficial de 'Polonia'. Programa que tiene garantizada su continuación después de que el Govern de Quim Torra desembolsará los suficientes millones para que la producción externa pueda seguir llevándose su parte del erario público.