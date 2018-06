Margallo reconoce por fin en televisión de dónde le viene la inquina descomunal hacia Soraya Sáenz

Es la parte buena que está teniendo la precampaña y posterior campaña de primarias del partido Popular para la sucesión de Mariano Rajoy, que todos los candidatos están ávidos por aparecer en las televisiones y los medios. Y ahí, claro, es donde salen cosas.

Además de la consabida guerra entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, hay otro enfrentamiento más que evidente en este proceso: el del exministro Margallo, precisamente en contra de la exvicepresidenta.

No había salido Mariano Rajoy del partido, que Margallo ya había anunciado en un par de teles que no pensaba permitir que Soraya saliera elegida como sucesora. En una de las ocasiones, además, en charla con Ana Rosa, explicó cómo no sabe muy bien lo que piensa de nada Soraya porque no tiene ni un libro escrito sobre nada. Margallo, vía libre para machacar a una de las posibles sucesoras de Rajoy: "Ha controlado el CNI, el dinero de Montoro y a los medios de comunicación"

Este 22 de junio de 2018 le entrevistaban en un amplio reportaje en 'Ya es mediodía', el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Telecinco, y allí el periodista le hizo una pregunta clave que Margallo se animó a responder:

Soraya no es mi enemiga, es compañera de partido y mi adversaria en una candidatura.

"¿De dónde viene ese enfrentamiento?"

Cuando Maragall planteó la reforma del Estatut, yo planteé que nosotros teníamos que hacer hacer un texto alternativo. El presidente del partido en ese momento me dijo que le diera el texto a Soraya Sáenz de Santamaría, que yo no sabía quién era. Se lo di, y la verdad es que desde ahí en el tema de Cataluña hemos discrepado casi siempre.

Margallo ya no se tapa más: acusa a Soraya de salir inmaculada por su influencia en los medios.