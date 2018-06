A LA 'BIENPAGÁ' DE LA TV3 CASI LE DA UN CHUNGO CUANDO TIENE CONSTANCIA DEL INTENTO DE ACERCAMIENTO DE LOS SEPARATISTAS

Rahola se vuelve loca cuando se entera que Mas, Puigdemont y Torra pidieron negociar a Felipe VI cual vasallos: "No entiendo que enviemos cartitas que nos humillan"

"Le enviamos una cartita como si fuéramos simples vasallos. Me he sentido vasalla y yo no lo soy"