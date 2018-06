Un ligue de Jorge Javier ofrece a revistas y teles fotos del 'Rey de la Telebasura' desnudo

Lo malo para Jorge Javier Vázquez es que lo va a ver en cuerso vivos medio mundo. En cualquier caso, nadie cree que le importe mucho, porque tiene proclividad a enseñar el culo con cualquier motivo.

Lo bueno, para él y su protector Paolo Vasile, el capo italiano de Telecinco, es que subirá la audiencia y todos se van a forrar.

El 'Rey de la Telebasura' resveló este 21 de junio de 2018 en Cazamariposas que fue traicionado después de una noche de sexo.

El presentador de Telecinco contó a Nando Escribano y Nuria Marín que un ligue le fotografió desnudo y, que después, intentó hacer caja con las imágenes.

"Me acosté con un chico y mientras dormía me hizo fotografías", empezó a decir Vázquez.

"Me llamó el director de Interviú me dijo que le habían ofrecido mis fotografías. Me dijo que estuviera tranquilo, pues si alguien se hubiera atrevido a publicarlo habría incurrido en un pedazo de delito".