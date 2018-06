Eduardo Inda estalla ante el sectarismo y las amenazas de Iñaki López: "¿Quieres que me vaya? Pues me voy"

Numerito en 'laSexta Noche' (laSexta) por 'cortesía' de su presentador, Iñaki López, que en el programa del 23 de junio de 2018 demostró todo su sectarismo y Eduardo Inda, que no está en edad de aguantar tonterías, acabó dando un puñetazo sobre la mesa y largándose del plató.

Esto no es de extrañar en un grupo mediático del que es consejero delegado Silvio González y con la permisividad de Javier Bardaji, director General de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario.

La historia comienza con las constantes interrupciones de Antonio Maestre, 'guardián de las esencias periodísticas' de este país, a María Claver a la que no dejaba desarrollar ningún argumento hablando sobre el tema del franquismo y del Valle de los Caídos.

Inda se revolvía en la silla y acusaba al presentador de estar favoreciendo las interrupciones de tertulianos de su cuerda, mientras que al resto no le permitía ni articular palabra.

López, al que el debate se le había escapado literalmente de las manos, se dirigió con muy malos modos a Inda invitándole a marcharse del plató:

Eduardo, suficiente. Si tú crees que en este programa no se respeta el derecho, tienes toda la libertad del mundo para largarte.

El director de OKdiario, ni corto ni perezoso, se levantó de la silla:

¿Quieres que me vaya? Ah, pues me voy.

El presentador, viendo que su contertulio no iba de farol, trataba de recular:

No, no, no, no, no.

Pero el de Okdiario no estaba por la labor de dar marcha atrás:

Si lo que me estás invitando es a irme, pues me voy, me voy, me voy.

López trataba de retener a Inda y lo único que le afeaba es que ya había intervenido más de la cuenta:

No, no, no, llevas un rato largo, y perdóname que te lo diga como compañero. No, yo no quiero que se vaya nadie. Eduardo, ¿tú crees que aquí se coarta tu libertad de expresión?

Pero Inda ya no tenía intención alguna de regresar a su silla:

Me voy, ¿quieres que me vaya? Tú me estás invitando a irme, pues me voy

El presentador de 'laSexta Noche' ya no veía la forma de hacer volver a su sitio al de Okdiario:

No, te digo que si tú te encuentras incómodo y crees que no se respeta tu libertad de expresión...

Eduardo Inda insistía:

Estás invitándome a irme.

López, consciente de que Inda se iba a largar del plató, trataba de ponerse como víctima:

Eduardo, no tergiverses mis palabras. Aquí, ¿se coarta o no se coarta tu libertad de expresión? ¿Por qué me criticas si nunca he coartado tu libertad de expresión? ¿Por qué no me dejas hacer la labor de moderador que tengo que hacer?

El periodista de Okdiario seguía:

Si quieres que me vaya, me voy

Y el de laSexta, olvidando que había sido él mismo quien había invitado a Inda a marcharse, decía: