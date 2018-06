Celia Villalobos ya no soporta más las impertinencias de la estridente Beni y acaban a gritos: "¡Te crees Dios!"

Brutal bronca para arrancar este lunes 25 de junio de 2018 con la tensión por las nubes y la adrenalina a tope, sin necesidad de café, gracias al enfrentamiento vivido en 'Espejo Público' de Antena3.

Celia Villalobos y Elisa Beni, con comentarios puntuales de Francisco Marhuenda, se arremolinaron en una disputa tremebunda sobre el Partido Popular y sus casos de corrupción. La vicepresidenta del Congreso se hartó paulatinamente de las impertinencias de la tertuliana Elisa 'Beli', exaltada e inagotable, y saltó contra ella elevando decibelios para martillear a los sufridos espectadores.

Beni acusaba al Gobierno de Aznar, al completo, de estar señalados por la corrupción, y estalló la diputada del PP contra ello:

Villalobos: Eres muy exagerada... Y dices las cosas con una autoridad como si fueras Dios. ¡Me asustas!

Beni: Tengo razones justas...

Villalobos: Tú has dicho que un Gobierno salvo dos ministros están todos imputados.

Beni: No lo he dicho yo, lo ha dicho laSexta, Antena3, el HuffPost, eldiario.es, el Público...

Marhuenda: ¡Mentira! Son las fake news...

Beni: Que me digáis que no hay problemas de corrupción...

Villalobos: Pero Beli, Beli, Beli... Yo me considero ofendida cuando Beli dice esas cosas. Es una indefensión absoluta, porque habla siempre desde la verdad absoluta, y lo comprendo porque estás siempre en los medios. ¡Que tú grites más no significa que tengas más razón! Tú no puedes decir lo que acabas de decir... Parece que todos los que hemos sido ministros con Aznar... ¡Y no! ¡No! ¡No! Que nos llamen como testigos no quiere decir que estés implicado en nada... Parece mentira que tú estés al lado de un juez y que estés unida al tema de los jueces, conoces el poder judicial...

Beni: Esto es tremendo ya... ¿No tienes más argumentos que ser así de bajuna? ¡Es tremendo! Me acabas de sacar en esta mesa hasta a mi exmarido, que hace falta ser bajuna ya.

Villalobos: Yo de tu vida privada no tengo nada que decir. He dicho que estás sentada al lado de un juez y le puedes preguntar. Tú no puedes meter a todos los que hemos sido ministros en el mismo saco.