El gesto insolente y sectario de Iñaki López que irritó a Eduardo Inda tras su brutal espantada de laSexta Noche

El periodista y tertuliano Eduardo Inda, colaborador habitual de LaSexta Noche, abandonó en pleno directo el plató del programa tras un tenso encontronazo con el presentador del espacio, Iñaki López.--Eduardo Inda estalla ante el sectarismo y las amenazas de Iñaki López: "¿Quieres que me vaya? Pues me voy"--

Se veía venir conociendo el sectarismo del que hace gala el presentador vasco, apodado como 'La Niñera de Podemos'.

Fue un momento de máxima tensión, parecido a cuando Alfonso Rojo fue echado del plató por Iñaki López por llamarle 'gordita' a Ada Colau.

Y hubo un momento, según pudo saber Periodista Digital, que irritó profundamente a Eduardo Inda: aquel en que Iñaki López apoya su mano sobre su pierna al tiempo que le invita a marcharse "si no estás a gusto".

Es un gesto prepotente, impropio de alguien que debería limitarse a moderar y no a interrumpir los turnos de palabra cuando las opiniones no son las que a él más le agradan.

Mención aparte para María Claver, alias 'La derecha tonta', que ni siquiera amagó a irse en solidaridad con Inda, cuando fue el director de OKdiario el que salió en su auxilio cuando vio que Iñaki López no le dejaba dar su opinión sobre el traslado de los restos de Franco.

ASÍ FUE EL ENCONTRONAZO DE INDA CON LÓPEZ

El debate transcurría a esas horas, pasadas la 1:00 de la madrugada, sobre los restos de Franco que el Gobierno pretende sacar del Valle de los Caídos.

López quería reconducir el debate y suplicaba a los tertulianos que le hicieran caso y no se fueran por las ramas con cuestiones históricas. "Es que yo no quiero seguir con este debate", insistía el presentador.

Perdió los nervios con María Claver porque la tertuliana intentaba replicar a Antonio Maestre y a Jesús Cintora sobre la memoria histórica. Y ahí fue cuando Inda le espetó: "Cuando interrumpen los tuyos, los dejas...".

"Eduardo, suficiente", le respondió molesto López, para después añadir: "Si tú crees que en este programa no se respeta el derecho, tienes toda la libertad del mundo para largarte".

E Inda le ha tomado la palabra. "¿Quieres que me vaya? Ah, pues me voy", ha dicho el tertuliano. "No, no, no, no, no", respondía el presentador. "Si lo que me estás invitando es a irme, pues me voy, me voy, me voy", insistía Inda, ya de pie.

"No, no, no, llevas un rato largo, y perdóname que te lo diga como compañero", trataba de explicarse López. "Me voy", seguía en sus trece Inda. "No, yo no quiero que se vaya nadie", respondía el presentador.

"Eduardo, ¿tú crees que aquí se coarta tu libertad de expresión?", preguntó López, mientras el resto de tertulianos y el público no daban crédito a lo que estaba pasando. "Me voy, ¿quieres que me vaya?", hacía oídos sordos el tertuliano.

"Te he hecho una pregunta muy sencilla", insistía el presentador. "Tú me estás invitando a irme, pues me voy", seguía a su rollo Inda. "No, te digo que si tú te encuentras incómodo y crees que no se respeta tu libertad de expresión...", le contestaba López.

"Estás invitándome a irme", le respondió Inda. "Eduardo, no tergiverses mis palabras. Aquí, ¿se coarta o no se coarta tu libertad de expresión?", preguntó el presentador. "A mí nunca", respondía el tertuliano. "¿Pues entonces?", replicaba López.

"Pero si crees que no sé qué...", señalaba a la puerta Inda, con más ganas de marcharse que de volver a su sitio vacío.

"¿Por qué me criticas si nunca he coartado tu libertad de expresión? ¿Por qué no me dejas hacer la labor de moderador que tengo que hacer?", le pedía López. "Si quieres que me vaya, me voy", hacía como que no escuchaba Inda. "No, yo no he dicho que quiera que se vaya nadie", contestaba el presentador, regresando al centro del plató, harto de la discusión.

Pero después, volvía hacia Inda para una última oportunidad: "¿cuándo no has podido expresarte libremente?". "Yo nunca", contestaba Inda. "Entonces, ¿a qué viene esto? Deja acabar a tu compañera, María Claver, que es de lo que se trata".

Sin embargo, Inda ya tenía decidido que se quería ir de allí y terminó haciéndolo mientras López daba la palabra a la tertuliana en cuestión.