Escándalo: Mediaset manipula el Mundial y a España para favorecer a Pablo Iglesias

Lo que está ocurriendo este Mundial con Mediaset no tiene precedentes. O no sí: transcurría el año 1986 en el campeonato del Mundo de México y Emilio Butragueño hacía 4 goles a Dinamarca en Querétaro clasificando a la Selección Española para cuartos de final. Gobernaba Felipe González y en el Telediario de TVE, la única que existía en ese momento, se "colaba" la imagen de Butragueño con propaganda electoral del PSOE.

El mensaje subliminal llegaba a provocar una protesta oficial por parte del mismo Emilio Butragueño. Ahora, 32 años después, la historia se repite pero con un mensaje político nada subliminal. Cuatro y Telecinco están emitiendo todos los partidos del Mundial de Rusia. Mediaset se jacta de hacerlo "gratis y en abierto". Cierto es, pero también aparenta a que lo está haciendo para sus propios intereses más allá de los lícitos empresariales.

Resulta que los telespectadores se han quedado perplejos por el lema elegido para respaldar a la Selección Española, "Unidos Podemos". Sí, el mismo nombre de la coalición de Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Sin cortarse y sin aparentar propósito de enmienda ha sido la "arenga" elegida por los Deportes de Cuatro para informar sobre ‘La Roja'.

Lógicamente el slogan no ha pasado desapercibido. Las redes sociales ardían este pasado domingo con el mensaje nada subliminal coincidente con el partido de Iglesias en el Congreso, la sorpresa inicial daba paso a la incredibilidad y posteriormente a una corriente de indignación.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar. "No puede ser. Decidme que es un montaje", decía un usuario en Twitter. Otro afinaba aún más fino y se preguntaba: "Acabo de ver en Cuatro el eslogan de la cadena de Mediaset para la Selección española: "Unidos podemos". ¿Eso no era el nombre de una coalición política? Imagino lo que pasaría si TVE anunciase el próximo partido de España como "partido popular".

Un número inmenso de comentarios han plagado las redes sociales de este tipo:" Qué descaro, ya ni se cortan. Primero nos metieron lo de la "roja" a las trágalas. Y ahora esto..."Mediaset elige Unidos Podemos como lema del mundial"

Según la explicación aportada por Cuatro, es el grito de guerra que emplearon los jugadores cuando cesaron fulminantemente a Julen Lopetegui y empataron el primero de los partidos del Mundial contra Portugal.